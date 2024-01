Ne bodo ga spustili v Red Bull, dobil novo pogodbo

Bile so govorice, da bi se Lando Norris čez sezono ali dve utegnil preseliti k Red Bullu in z Maxom Verstappnom tvoriti zastrašujoč dirkaški dvojec. A se to ne bo zgodilo. McLaren je z mladim Britancem podpisal novo dolgoročno pogodbo.

Britanska ekip formule 1 McLaren je sporočila, da je Lando Norris sklenil novo "večletno podaljšanje", podrobnosti pa ni razkrila podobno kot Ferrari dan prej, ko je oznanil podaljšanje s Charlesom Leclercom. Norrisa je sedanja pogodba vezala na McLaren do konca sezone 2025, podaljšanje pa je končalo ugibanja v svetu formule 1, da se bo 24-letni dirkač preselil k tekmecem v Red Bullu, najuspešnejši ekipi zadnjih let.

Lando Norris Foto: Reuters Pri McLarnu je sicer že od sezone 2018. Sezona 2023 je bila zanj doslej najuspešnejša v formuli 1, saj je v seštevku svetovnega prvenstva končal na šestem mestu, zbral pa je šest uvrstitev na zmagovalni oder. "Glede na to, kaj smo dosegli lani, in upoštevajoč, da sem v ekipi že od začetka, je to tudi ekipa, s katero želim nadaljevati delo v formuli 1. Moji cilji pa so zmagovati in osvajati naslove," je ob podaljšanju dejal britanski dirkač in dodal: "V ekipi se počutim kot v družini. Zato je ne želim zamenjati in končati nekje, kjer se ne bi dobro počutil."

Norris ima v karieri dirkača v kraljici avtomotošporta doslej 103 nastope in 13 uvrstitev na zmagovalni oder, čaka pa še na prvo zmago.