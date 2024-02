Vsi pogledujejo proti Red Bullu in se sprašujejo

Mehaniki pripravljajo dirkalnike za prvi trening. Foto: Guliverimage Ta četrtek, zadnji februarski dan, se že začenja 74. sezona svetovnega prvenstva formule 1. Prvo od rekordnih kar 24 dirk gosti dirkališče Sakhir v Bahrajnu. Zaradi ramadana bo dirka že v soboto, ob 16. uri po srednjeevropskem času. Bahrajn kraljico avtomotošporta gosti dvajsetič, v zadnjih letih je to uvodna dirka sezone. Lani jo je sploh prvič dobil Max Verstappen (Red Bull) in nato še 18 dirk ter tako tretjič zapored postal svetovni prvak. S petimi zmagami je v Bahrajnu najuspešnejši Lewis Hamilton (Mercedes), ki pa zadnji dve leti ni dobil niti ene dirke. Običajno gre za zanimivo dirko, samo lani je bilo kar 80 prehitevanj. Ker se tehnični pravilnik to zimo ni spremenil, večjih sprememb v razmerju moči ni pričakovati. Tekmeci so seveda izboljšali svoje dirkalnike, še posebej Ferrari in Mercedes. A tudi inženirski genij v Red Bullu Adrian Newey ni počival in je novi dirkalnik RB20 zasnovan povsem na novo. In prvak pravi, da je še boljši.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Bahrajna:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

Leclerc: Upam, da bomo spet konkurenčni za zmago

Vsi pogledujejo proti Red Bullu, predvsem Ferrarijeva dirkača Carlos Sainz in Charles Leclerc. Foto: Guliverimage Na testiranjih, ki so potekala pred tednom dni prav na tem dirkališču, je najhitrejši čas dosegel Carlos Sainz (Ferrari). A rezultati testiranj niso vedno verodostojni, zato tudi Charles Leclerc, zmagovalec petih dirk in zadnjih nekaj sezon prvi adut poskočnega konjiča, ne daje nobenih visokoletečih napovedi. "Stvar je taka, da Red Bull na testiranjih kot edini ni naredil niti ene simulacije dirke. Šele tam bolje vidimo, kje kdo je. Tako ne moremo vedeti, kje so oni. Mi smo jo naredili in torej vemo, kje smo. Vem približno, kje smo v primerjavi s preostalimi ekipami, ne pa z Red Bullom." Dirkališče za prvo dirko sicer ne bi moglo biti boljše za Monačana in italijansko ekipo. Tu je osvojil prvi štartni položaj v letih 2019 in 2022. Tega leta je tudi zmagal. "Tukaj smo že bili dobri in upam, da bomo spet konkurenčni za zmago. Če bo priložnost zanjo, jo bomo izkoristili." Seveda pa se Leclerc dobro zaveda, da Bahrajn še ni pravo merilo. Predlani je dobil dve od prvih treh dirk, nato pa samo še eno. "Če bomo lahko konkurirali za več zmag, bo to lep korak naprej in lahko bi imeli pozitivno sezono. Lanska sezona ni bila pozitivna, a smo v drugi polovici naredili nekaj pozitivnih stvari."

Spored VN Bahrajna:



Četrtek, 29. 2.

12.30 – 1. trening

16.00 – 2. trening



Petek, 1. 3.

13.30 – 3. trening

17.00 – kvalifikacije



Sobota, 2. 3.

16.00 – dirka

Norris: Ne sodite McLarna po Bahrajnu

Lando Norris in Lewis Hamilton Foto: Reuters S šestimi drugimi mesti je bil v drugi polovici lanske sezone najbližji prvaku Verstappnu Lando Norris (McLaren), ki je prvenstvo končal na šestem mestu. Mladi Britanec svojo prvo zmago še čaka, pred prvo dirko pa ni najbolj optimističen. "Vsi se sprašujemo, kje smo. Približno vemo, kje smo v primerjavi s preostalimi, ne pa povsem točno." Predvideva, da sta najhitrejša Red Bull in Ferrari: "Nato pa smo približno skupaj Mercedes, Aston Martin in mi. Najpomembnejše pa je, da smo v mnogo boljšem položaju, kot smo bili lani po testiranjih." McLaren je bil res v prvi tretjini sezone med najpočasnejšimi, nato pa je naredil neverjeten napredek. "Pričakovanja so visoka, potem ko smo lani tako napredovali. Na določenih dirkah smo bili blizu Red Bullu, spet na drugih pa tudi za Mercedesom in Ferrarijem. Bili smo zelo nekonstantni." Ne bo pa delal zaključkov že po Bahrajnu, saj ta proga McLarnu v zadnjih letih ne ustreza. Lani je bil 17., predlani pa 15. "Ne sodite McLarna po Bahrajnu," še pravi 24-letnik.

Dirkaška zasedba za sezono 2024 formule 1:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Esteban Ocon

Williams: Alex Albon in Logan Sargeant

RB (lani Alpha Tauri): Juki Cunoda in Daniel Ricciardo

Sauber (lani Alfa Romeo): Valtteri Bottas in Guanju Džov

Haas: Kevin Magnussen in Nico Hülkenberg

Redkobesedni o Hornerju, ki ostaja na položaju

Christian Horner je v Bahrajn prispel v sredo zvečer, fotoreporterji ga še niso ujeli. Je pa prejšnji teden nemoteno opravljal svoje naloge na testiranjih. Foto: Reuters Na sredini novinarski konferenci je bilo govora tudi o šefu Red Bullove ekipe Christianu Hornerju. Verstappen je bil zelo redkobeseden. "Osredotočen sem na zmogljivosti svojega dirkalnika in nase. Upam, da se bodo stvari čim prej razjasnile." Nato je prišla vest, da je oproščen obtožb o neprimernem obnašanju do zaposlene v ekipi in ostaja na položaju. Na to, da mora biti športno in delovno okolje vedno primerno, pa opozarja nekdanji svetovni prvak Hamilton. "Vedno bolj si moramo prizadevati, da bo naš športni in delovni prostor varen in vključujoč." Podobno je razmišljal šef Mercedesove ekipe Toto Wolff: "Raje bi se pogovarjali o dirkalnikih, o športu in ne o teh zelo kritičnih temah. A to ni samo težava enega moštva. To je tema, ki zadeva celotno formulo 1 in vsakega posameznika, ki v njej dela."