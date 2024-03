Prvaku je lahko vroče, štiri ekipe so mu za petami

Uvodne kvalifikacije v novo sezono svetovnega prvenstva formule 1 v Bahrajnu je dobil svetovni prvak Max Verstappen, a očitno Red Bull nima več take premoči kot lani, saj so manj kot pol sekunde za njim dirkači ekip Ferrari, Mercedes, Aston Martin in McLaren. Ob nizozemskem dirkaču bo v soboto ob 16. uri v prvi štartni vrsti prve od 24 dirk rekordno dolge sezone Charles Leclerc (Ferrari).

Carlos Sainz je dobil tretji trening. Foto: Reuters Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) bo 33. začel dirko formule 1 s prvega štartnega mesta. Lani je v Bahrajnu prvič zmagal, letos lahko doseže že svojo 55. zmago. Na zelo tesnih kvalifikacijah je za dobri dve desetinki premagal Charlesa Leclerca (Ferrari). Na treningih je imela Red Bullova ekipa nekaj težav, a do kvalifikacij se jim je vse sestavilo, je priznal Nizozemec. "Malo sem razočaran, a smo sezono bolje začeli kot lani. Zdaj pa moramo videti, kakšen bo naš ritem na dirki," pa je ključen podatek po prvih kvalifikacijah sezone poudaril Monačan. Ferrari je bil lani na dirki manj konkurenčen kot na kvalifikacijah.

Prvi trije na prvih kvalifikacijah sezone Foto: Reuters A Red Bull očitno res ni več tako dominanten kot lani, saj je bil Sergio Perez šele na petem mestu. Pred Mehičanom bosta v drugi štartni vrsti George Russell (Mercedes) in Carlos Sainz (Ferrari), ob njem pa v tretji Fernando Alonso (Aston Martin). V prvih treh vrstah torej dirkači treh ekip, nato pa v četrti še četrta - McLaren. Lando Norris in Oscar Piastri sta zaostala pol sekunde, kar potrjuje, da je konkurenca letos precej bolj izenačena. Manjše razočaranje pa zagotovo le deveto mesto za Lewisa Hamiltona (Mercedes), ki je zaostal nekaj več pol sekunde, z najboljšim časom drugega treninga v četrtek je nakazal, da bo srebrna puščica na kvalifikacijah nekaj hitrejša.

VN Bahrajna, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:29,179

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,228

3. George Russell (Mercedes) +0,306

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,328

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,358

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,363

7. Lando Norris (McLaren) +0,435

8. Oscar Piastri (McLaren) +0,504

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,531

10. Nico Hülkenberg (Haas) +1,323



11. Juki Cunoda (RB)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Alex Albon (Williams)

14. Daniel Ricciardo (RB)

15. Kevin Magnussen (Haas)



16. Valtteri Bottas (Sauber)

17. Guanju Džov (Sauber)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Pierre Gasly (Alpine)

Alpine z naskokom najpočasnejši

Dirkača ekipe Alpine bosta v zadnji vrsti. Foto: Reuters To so bile kvalifikacije zelo majhnih razlik, saj je v prvem delu 18. Logan Sargeant (Williams) zaostal manj kot sekundo. Za najslabši dirkalnik uvoda v sezono pa se je izkazal Renaultov Alpine, saj sta Esteban Ocon in Pierre Gasly končala na zadnjih dveh mestih. Brez preboja med 15 najboljših sta ostala še oba dirkača po novem zelene ekipe Sauber. S časom 1:29,909 je bil v tem delu kvalifikacij najhitrejši Sainz, prvi, ki se je spustil pod mejo 1:30.

V drugem delu je najprej Verstappen pokazal, da je na prostih treningih skrival pravo formo. Odpeljal je 1:29,3, kar je bilo debelo sekundo hitreje kot v drugem delu lanskih kvalifikacij v Bahrajnu. Ob zaključku pa je bil še hitrejši Leclerc, in sicer s časom 1:29,165. Od lani so torej dirkalniki občutno hitrejši. S prebojem med deset najboljših je presenetil Nico Hülkenberg (Haas), konec petkovega dirkanja pa je bilo za oba voznika ekipe RB, ki si je po testiranjih obetala več. Samozavestni Daniel Ricciardo je bil samo 14.

Prva dirka sezone bo v soboto ob 16. uri po srednjeevropskem času. To bo 59. velika nagrada, ki se bo vozila v soboto. Zanimivo: prva v Silverstonu leta 1950 se je tudi v soboto.

"Mercedes se zdi močan, kar je presenečenje"

Na tretjem treningu je bil boljši od Mercedesove dvojice George Russell na šestem mestu. Foto: Reuters Pred kvalifikacijami so v petek popoldne na dirkališču Sakhir opravili še tretji prosti trening. S časom 1:30,824, ki je bil sicer nekaj počasnejši od najboljšega četrtkovega dosežka, je bil najhitrejši Sainz. Na drugem mestu je končal Alonso, na tretjem pa branilec naslova Verstappen. "Ni bilo negativnih presenečenj, pozitivnih pa tudi ne. Točno tisto, kar smo pričakovali od našega dirkalnika," je po treningih dejal Leclerc, ki še tretje leto zapored začenja kot prvi izzivalec svetovnega prvaka Verstappna. Monačan je bil na zadnjem prostem treningu četrti. Ga je pa presenetil eden od tekmecev - Mercedes. V četrtek je namreč Hamilton odpeljal najhitrejši čas vseh treh prostih treningov. "Mercedes se zdi zelo močan, kar je malo presenečenje. Ne vemo, s koliko goriva so dirkali." Na petkovem treningu sedemkratni prvak ni bil tako hiter, z zaostankom dobrih šestih desetink na 12. mestu. Kar 13 voznikov je za najhitrejšim zaostalo manj kot sekundo.