Morda se pa na prvi dirki le zgodi presenečenje

Max Verstappen na prvem treningu z obnašanjem svojega dirkalnika RB20 ni bil najbolj zadovoljen. Foto: Reuters Že razplet opoldanskega treninga je bil precejšnje presenečenje, saj so bili na prvih štirih mestih dirkači ekip RB (lani Alpha Tauri) in McLarna. Daniel Ricciardo (RB), ki sicer pravi, da z velikimi pričakovanji začenja svojo drugo kariero v formuli 1, je odpeljal najhijtrejši krog 1:32,869. Svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je na šestem mestu zaostal štiri desetinke sekunde. Sredi treninga se je prek radijske zveze razburjal: "To je sr***, daleč zadaj smo." Ni pa to nič novega, že lani je bil na treningih večkrat počasen, nato pa na kvalifikacijah in dirki razred zase. Oscar Piastri (McLaren), ki je bil tretji na prvem prostem treningu, je tako že dejal, da Red Bull skriva pravo formo.

Tudi Fernando Alonso je po četrtkovih treningih dejal, da so ga rezultati kar nekoliko presenetili. Foto: Reuters Bolj reprezentativen je bil drugi trening, ki je že potekal pod žarometi, v takih pogojih bodo tudi petkove kvalifikacije (17.00 po srednjeevropskem času) in sobotna dirka (16.00). Pa tudi časi so bili več kot dve sekundi boljši. Najboljši krog 1:30,374 je odpeljal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes). Na drugem mestu je bil njegov ekipni kolega George Russell. Manj kot tri desetinke je zaostal še Fernando Alonso (Aston Martin). Najhitrejši dirkač Ferrarija je bil Carlos Sainz na četrtem mestu, Verstappen pa je bil znova šesti. Kako verodostojni so ti rezultati, pa bosta vendarle pokazala šele petek in sobota, a morda se le ne bo zgodila popolna premoč ekipe prvakov. "Zdaj je jasno, da testiranjem veliko veljave ne smeš dati, saj so nekateri še skrivali svoje karte. Zdaj je jasno, da bo Mercedes v borbi za vrh," je izpostavil španski dirkač v Ferrariju.

VN Bahrajna, drugi trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:30,374

2. George Russell (Mercedes) +0,206

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,286

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,395

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,410

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,477

7. Nico Hülkenberg (Haas) +0,510

8. Lance Stroll (Aston Martin) +0,517

9. Charles Leclerc (Ferrari) +0,739

10. Sergio Perez (Red Bull) +0,741

11. Alex Albon (Williams) +0,959

12. Daniel Ricciardo (RB) +1,142

13. Logan Sargeant (Williams) +1,341

14. Kevin Magnussen (Haas) +1,390

15. Juki Cunoda (RB) +1,507

16. Pierre Gasly (Alpine) +1,577

17. Valtteri Bottas (Sauber) +1,627

18. Esteban Ocon (Alpine) +1,653

19. Guanju Džov (Sauber) +1,674

20. Lando Norris (McLaren) +2,234

Hamilton: Ne razumem. Šokiran sem, kje smo.

Lewis Hamilton je uspešno začel svojo 12., zadnjo sezono s srebrno puščico. Foto: Reuters

Od obeh Ferrarijev je bil hitrejši Carlos Sainz. Foto: Reuters Noro in šok. S tema dvema besedama je prvi pravi dirkaški dan v novi sezoni formule 1 opisal 39-letni Hamilton. "Ne razumem. Šokiran sem, kje smo. Sprejmemo, a to nas ne bo zavedlo. Glave bomo dali skupaj in še naprej iskali najboljše nastavitve. Mislim, da za pogoje na dirki še niti slučajno nismo tako hitri kot Red Bull. Smo bližje, a nas delo še čaka." Mercedes je bil lani konkurenčnejši na dirkah kot na kvalifikacijah, zato so prejšnji teden na testiranjih precej časa posvečali prilagoditvam dirkalnika za en hiter kvalifikacijski krog. Morda se jim je obrestovalo. Trikratni prvak Verstappen seveda ni posebej zaskrbljen. "Mislim, da ni tako slabo. Mislim pa, da bodo kvalifikacije zelo tesne. Morda so tekmeci že navili motor za čim višjo končno hitrost. Mi smo se le osredotočili na svoje delo."

Afera Christian Horner se očitno še ne bo polegla. V četrtek so najprej tekmeci ekipe Red Bull od formule 1 zahtevali, da jasneje obrazloži, kako je prišlo do oprostitve obtožb s strani koncerna Red Bull. Nato pa je nekdo medijem poslal domnevna sporočila in fotografije z neprimerno vsebino, ki naj bi jih Horner pošiljal uslužbenki Red Bullove ekipe. Horner se je takoj odzval in še enkrat zavrnil vse obtožbe.