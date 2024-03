Predsednik Fie v preiskavi zaradi poseganja v dirko F1

Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem je v preiskavi etične komisije Fie, ker naj bi na lanski dirki formule 1 za veliko nagrado Savdske Arabije posegel v končni razplet preizkušnje, je v ponedeljek poročal britanski BBC. Predsednik Fie in krovna zveza se na vprašanja britanskega medija še nista odzvala.

Po pisanju BBC je eden od žvižgačev krovni avtomobilistični zvezi razkril, da je Ben Sulajem posegel v razveljavitev kazni španskega dirkača Fernanda Alonsa (Aston Martin) med dirko v Džedi. Omenjeni žvižgač se sklicuje na poročilo uradnika za skladnost pravil Paola Basarrija, ki ga je v vpogled dobil BBC.

Po pričanju žvižgača naj bi Ben Sulajem podpredsedniku Fie za Srednji vzhod in Severno Afriko, ki je bil na dirki v Džedi v uradni vlogi, namignil, da je treba Alonsovo kazen preklicati.

Alonso je na dirki prejel desetsekundno kazen, ker so mehaniki na postanku v boksih posegli v stoječi dirkalnik, kar ni dovoljeno med prestajanjem časovne kazni, piše BBC. Po poročilu sodeč je žvižgač dejal, da je Ben Sulajem pričakoval ali zahteval, da kazen španskemu dirkaču umaknejo.

Fernando Alonso je na lanskoletni dirki v Džedi prejel desetsekundno kazen, ker so mehaniki na postanku v boksih posegli v stoječi dirkalnik, kar ni dovoljeno med prestajanjem časovne kazni. Foto: AP / Guliverimage

BBC sicer dopušča možnost, da bi lahko bilo nekaj izgubljeno s prevodom iz italijanščine v angleščino. Po lastnem poročanju je sicer preveril informacijo pri številnih uglednih predstavnikih dirkaškega športa. Čeprav nihče tega ni želel uradno potrditi, so vsi dejali, da so prejeli enako informacijo. Glede na poročilo bo etična komisija za odločitev v primeru potrebovala do šest tednov.

Alonso bi z desetimi sekundami kazni končal na četrtem mestu lanske VN Savdske Arabije, ob preklicu kazni pa je lahko stopil na tretjo stopničko odra za zmagovalce.