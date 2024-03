Audi misli v formuli 1 zelo resno

Da Audi leta 2026 vstopa v formulo 1, je že nekaj časa jasno. Da bo postal partner ekipe Sauber, tudi. Zdaj pa so potrdili, da mislijo zelo resno. Prevzeli so stoodstotni delež lastništva švicarske ekipe, ki se letos imenuje Stake F1 Team Kick Sauber, še lani smo jo poznali pod sponzorskim imenom Alfa Romeo.

Nemški koncern Audi je odobril stoodstoten nakup ekipe formule 1 Sauber Motorsports, ki jo je leta 1970 ustanovil Peter Sauber (v formulo 1 je vstopil leta 1993), v zadnjih letih pa je v lasti švicarskega finančnega sklada. V prejšnjih sezonah so nastopali pod sponzorskim imenom Alfa Romeo, a se je ta prav zaradi bližnjega prihoda Audija predčasno umaknila. Da bodo lahko oddelali letošnjo in naslednjo sezono, so tako za ti dve leti pripeljali pokrovitelja Stake in Kick, ki so ju dodali svojemu staremu imenu Sauber in dirkalnik obarvali zeleno. Imajo eno samo zmago, iz obdobja, ko je bil solastnik ekipe še en nemški avtomobilski velikan BMW, a se je ta umaknil po vsega štirih letih.

Letos in naslednje leto še Stake Kick Sauber, nato bo švicarska ekipa postala Audi. Foto: Reuters Audi naj bi imel zdaj resnejše načrte. Že dve leti pred uradnim vstopom v tekmovanje so prevzeli ekipo, ki je bila trenutno v lasti sklada Islero Investments AG. Predsednik uprave Sauberja je postal Oliver Hoffmann, direktor Audijeve ekipe pa bo Andreas Seidl, ki je že nekaj časa bdi nad preobrazbo Sauberja v Audi. Prevzem že ta trenutek pomeni, da želijo biti že za prvo dirko leta 2026, kolikor se le da, maksimalno pripravljeni za doseganje vrhunskih rezultatov.

Nemčija je bila nekoč velesila formule 1, zadnja leta vsaj kar se tiče dirkačev ni več. Ostal jim je samo še Nico Hülkenberg. Imajo sicer Mercedesovo tovarniško ekipo, skupaj štiri ekipe, ki nastopajo z Mercedesovimi pogonskimi sklopi, a realno je Mercedesova ekipa bolj angleška kot nemška (s sedežem v Brackleyju).