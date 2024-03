Plastične vrečke in najhitrejši Verstappnov krog

Na najhitrejšem uličnem dirkališču na svetu so dirkači formule 1 odpeljali prvi prosti trening pred drugo veliko nagrado v sezoni. Najhitrejši je bil zmagovalec uvodne Max Verstappen. Za edino dramo v prvi uri dirkanja pa so poskrbele ... plastične vrečke.

Charles Leclerc je svoj najhitrejši krog prvega treninga odpeljal z vrečko, zataknjeno na vpetje pnevmatik. Foto: Reuters Džeda ob Rdečem morju gosti drugo veliko nagrado v letošnjem svetovnem prvenstvu formule 1. Na prvem prostem treningu se je razmerje moči, ki smo ga spoznali minulo soboto v Bahrajnu, še nekoliko bolj razjasnilo. Red Bull, Mercedes, Ferrari in McLaren so si v razmaku pol sekunde. Nekaj več morda zaostaja Aston Martin, pa čeprav se je Fernando Alonso na prvem treningu uvrstil na drugo mesto. Veteran iz Španije, ki je dirkač najvišje ravni, je kot zadnji od boljših odpeljal hiter krog in zaostal samo 186 tisočink. Najhitrejši je bil aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Dve desetinki sta zaostala Sergio Perez (Red Bull) in George Russell (Mercedes). Na srebrni puščici je za drugo dirko sezone že nameščeno novo zadnje krilce, zasnovano prav za hitro savdsko stezo.

Pri Mercedesu upajo, da so odpravili težave s pregrevanjem motorja. Imajo pa tudi novo zadnje krilce. Foto: Guliverimage .

Če bi šlo za kvalifikacije, bi bila Ferrarija šele v tretji vrsti. Prav Charles Leclerc se je soočil z nenavadno nevšečnostjo, ki je prežala nad vozniki - plastične vrečke. Vetrovno vreme ob morju je namreč na asfalt naneslo precej smeti, predvsem vrečke, ki so se Monačanu ob najhitrejšem krogu celo zataknile ob obese pnevmatik njegovega dirkalnika. To bi bilo lahko tudi nevarno, če bi se denimo ujele v hladilne odprtine zavor.

VN Savdske Arabije, prvi trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:29,659

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,186

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,209

4. George Russell (Mercedes) +0,280

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,371

6. Carlos Sainz (Ferrari) +0,505

7. Lando Norris (McLaren) +0,572

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,577

9. Lance Stroll (Aston Martin) +0,921

10. Alex Albon (Williams) +1,088

11. Valtteri Bottas (Sauber) +1,124

12. Daniel Ricciardo (RB) +1,258

13. Esteban Ocon (Alpine) +1,286

14. Logan Sargeant (Williams) +1,307

15. Oscar Piastri (McLaren) +1,318

16. Juki Cunoda (RB) +1,377

17. Pierre Gasly (Alpine) +1,387

18. Guanju Džov (Sauber) +1,472

19. Nico Hülkenberg (Haas) +1,752

20. Kevin Magnussen (Haas) +1,918

Drugi prosti trening sledi ob 18. uri, v petek nato še tretji, zares pa bo šlo v petek ob 18. uri, ko so na sporedu kvalifikacije. Ob isti uri bo v soboto druga dirka prvenstva.