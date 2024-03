Rekord za "pole position", 18-letnik v Ferrariju 11.

Max Verstappen z rekordom kroga na "pole position". Foto: Reuters Trikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je z rekordom kroga na najhitrejši ulični stezi na svetu 1:27,472 osvojil svoj 34. najboljši štartni položaj v formuli 1. Tako bo imel v soboto ob 18. uri najlepše izhodišče za zmago še na drugi dirki letošnjega svetovnega prvenstva in že 56. v kraljici avtomotošporta. Ob njem bo v prvi vrsti Charles Leclerc (Ferrari), ki je v zadnjih sekundah kvalifikacij odpeljal tri desetinke počasnejši krog. Zdelo se je, da bo na drugo mesto pridirkal Fernando Alonso (Aston Martin), a je v zadnjih nekaj zavojih izgubil dobri dve desetinki in obstal na četrtem mestu, tudi za Sergiom Perezom (Red Bull). Dirkača ekipe McLaren bosta v tretji vrsti, oba Mercedesova pa šele v četrti. George Russell in Lewis Hamilton sta imela več kot osem desetink zaostanka.

Mercedes na kvalifikacijah ni konkurenčen. Foto: Reuters Razlike so bile tudi na drugih kvalifikacijah v sezoni zelo majhne, v prvem delu je 15. zaostal manj kot sekundo za najhitrejšim Verstappnom. Presenečenj ni bilo, konec kvalifikacij za ekipi Sauber in Alpine ter Logana Sargeanta (Williams). Guanju Džov je ostal brez hitrega kroga, saj so njegovi mehaniki razbiti dirkalnik z zadnjega treninga popravili kakšno minuto prepozno. S prebojem med 15 je bila lahko zadovoljna ekipa Haas, a je nato v drugem delu z okvaro na pogonskem sklopi Nico Hülkenberg obtičal na stezi in kvalifikacije so bile za nekaj minut prekinjene, da so umaknili njegov dirkalnik. Zadnje sekunde so bile zelo napete, ko smo spremljali debitanta Oliverja Bearmana, ki se je s svojim tretjim hitrim krogom skušal prebiti v zadnji del kvalifikacij. Ostal je 11., za 10. Hamiltonom je zaostal za vsega 34 tisočink. Sedemkratni svetovni prvak se tudi v novem Mercedesovem dirkalniku ne znajde najbolje in je počasnejši od ekipnega kolega.

VN Savdske Arabije, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:27,472

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,319

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,335

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,374

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,617

6. Lando Norris (McLaren) +0,660

7. George Russell (Mercedes) +0,844

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,988

9. Juki Cunoda (RB) +1,075

10. Lance Stroll (Aston Martin) +1,100



11. Oliver Bearman (Ferrari)

12. Alex Albon (Williams)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Daniel Ricciardo (RB)

15. Nico Hülkenberg (Haas)



16. Valtteri Bottas (Sauber)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Guanju Džov (Sauber)

Razbitine na treningu, debi 18-letnika v Ferrariju

Oliver Bearman je lani sicer že odpeljal en prosti trening, a zdaj ga čaka tudi prva dirka formule 1. Foto: Reuters Na tretjem prostem treningu so bile vse oči uprte v 18-letnega Bearmana, ki je samo nekaj ur prej izvedel, da bo v Ferrariju zamenjal bolnega Sainza. Ta je moral na operacijo slepiča (v petek popoldne jo je že uspešno prestal). Mladi Britanec je v četrtek še vozil dirkalnik formule 2 in si za to prvenstvo zagotovil prvi štartni položaj v Džedi. A bo zdaj doživel svoj debi na dirki formule 1. Prvi trening je odpeljal brez napake, a bi si zagotovo želel več krogov. Sploh prvič je vozil Ferrarijev dirkalnik, lani je s Haasom odpeljal dva prosta treninga.

Čeprav trčenje v zaščitne gume ni bilo tako silovito, pa je Guanju Džov dobro sesul svojega Sauberja. Foto: Reuters Tretji trening je bil namreč 18 minut pred koncem prekinjen z rdečo zastavo, ko je v zaščitne gume zletel Džov. Vzelo mu je zadek dirkalnika. Čeprav trčenje ni bilo tako silovito, pa je zeleni dirkalnik kar pošteno sesul. Tudi varnostniki ob progi so imeli precej dela s popravljanjem zaščitnih gum. Dirkačem je vendarle ostalo še pet minut dirkanja. In Bearman je takrat le dobil en hiter krog z najmehkejšimi gumami, s katerimi bo nato dirkal na kvalifikacijah. V izdihljajih treninga se je Leclerc na vsega dve desetinki približal najhitrejšemu Verstappnu.

VN Savdske Arabije, 3. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:28,412

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,196

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,494

4. George Russell (Mercedes) +0,552

5. Lando Norris (McLaren) +0,559

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,626

7. Lance Stroll (Aston Martin) +0,715

8. Oscar Piastri (McLaren) +0,801

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,856

10. Oliver Bearman (Ferrari) +0,894

11. Kevin Magnussen (Haas) +1,073

12. Pierre Gasly (Alpine) +1,134

13. Juki Cunoda (RB) +1,160

14. Esteban Ocon (Alpine) +1,163

15. Nico Hülkenberg (Haas) +1,263

16. Daniel Ricciardo (RB) +1,328

17. Alex Albon (Williams) +1,396

18. Valtteri Bottas (Sauber) +1,671

19. Guanju Džov (Sauber) +2,327

20. Logan Sargeant (Williams)