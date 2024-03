Hamilton frustiran, Leclerc pripravlja presenečenje

Leclerc: Upam, da bomo pripravili lepo presenečenje

Kljub trenjem v ekipi Max Verstappen dominira naprej. Foto: Reuters Tudi druga dirka sezone prvenstva formule 1 bo "vsi proti Maxu Verstappnu". Zdi se, da je edini, ki lahko ogrozi dirkača šampionske ekipe Red Bull Charles Leclerc (Ferrari), ki bo ob njem v prvi štartni vrstni. Sergio Perez (Red Bull) in Fernando Alonso (Aston Martin) sta v drugi, a izkušeni Španec vsaj na prvi dirki ni bil tako konkurenčen kot na kvalifikacijah. Leclercov zadnji hitri krog na kvalifikacijah je bil izvrsten, iz dirkalnika je izvlekel maksimum. Očitno pa za zmagovalca uvodne dirke v Bahrajnu rdeči nekaj pripravljajo: "Upam, da bomo pripravili lepo presenečenje in bomo lahko konkurenčni Red Bullu," je poudaril Monačan.

V drugem Ferrariju dirka Oliver Bearman. Foto: Reuters Ferrari bo sicer v podrejenem položaju, saj ima samo enega dirkača, ki se lahko vmeša v boj za zmago. Carlosa Sainza je zaradi zdravstvenih težav (slepič) zamenjal 18-letni debitant Oliver Bearman. Bil je šokiran, da je dobil priložnost, zdel se je kar malo prestrašen, na koncu pa razočaran, da je na kvalifikacijah osvojil 11. mesto. Le za nekaj stotink je zgrešil preboj med najboljših 10. "To bo moja prva dirka, zato ne smem pričakovati preveč. Gre za zelo zahtevno stezo. Skušal bom priti v cilj in osvojiti nekaj točk." Tako šef ekipe Frederic Vasseur kot tekmeci so ga po kvalifikacijah pohvalili.

Štartna vrsta na drugi dirki sezone:

Alonso on the second row, Bearman starting from P11 in his first F1 race 💪



Expect the unexpected on the charge down to Turn 1 in Jeddah 🍿#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/kZTOdH8PID — Formula 1 (@F1) March 8, 2024

Hamilton: Dogaja se nam že tretje leto zapored

Lewis Hamilton je bil precej frustiran. Štarta osmi. Foto: Reuters V tretji vrsti sta dirkača ekipe McLaren, ki sta na kvalifikacijah zaostala dobrih šest desetink. Še dve več pa Mercedesov dvojec. George Russell je bil v Bahrajnu v boju za stopničke, Lewis Hamilton pa ima z dirkalnikom W15 še na drugi dirki precej več težav od ekipnega kolega. "Zadevo moramo popraviti, dogaja se nam že tretje leto zapored," je precej frustrirano po kvalifikacijah razlagal sedemkratni svetovni prvak. Dirkalnik namreč znova poskakuje, podobno kot lani v prvi polovici sezone, ko je imel zaradi tega Hamilton celo težave s hrbtom. "Ogromno elementov na dirkalniku je boljših kot na lanskem, ampak poskakovanje vse to izniči. Dirkalnik poskakuje predvsem v zavojih od šest do deset in tega še nismo odpravili. Ponoči smo naredili nekaj sprememb in na tretjem treningu sem se počutil bolje, povrnil sem si samozavest. Na kvalifikacijah pa se je zadeva ponovila." Izkušeni Britanec je nazadnje zmagal prav v Džedi, konec leta 2021.