Halo, Toto, a lahko jaz dirkam namesto Hamiltona?

Še bolj dramatično kot na stezi je v začetku te sezone formule 1 v zakulisju. Še pred prvo dirko je Lewis Hamilton oznanil, da bo po 12 letih zapustil Mercedes in leta 2025 odšel k Ferrariju. Po tej sezoni obenem pogodba poteče še 14 dirkačem, na nižjih prvenstvih pa na vrata kraljice avtomotošporta trkajo številni talenti. In Mercedesov kokpit, ki ga bo čez 22 dirk izpraznil sedemkratni svetovni prvak, je zelo zaželen. Pa čeprav je bil George Russell v Braziliji leta 2022 edini, ki je v zadnjih dveh letih s srebrno puščico pridirkal na najvišjo stopničko zmagovalnega balkona. So pač osvojili osem naslovov svetovnega prvaka med konstruktorji, imajo pa tudi znanje in denar.

Lewis Hamilton po sezoni odhaja iz Mercedesa. Foto: Reuters Odkar je Hamilton napovedal slovo, se omenjajo kandidati, ki bi ga lahko nasledili, od mladega upa Mercedesove akademije Andree Kimija Antonellija pa do izkušenega Fernanda Alonsa, ki bo letos dopolnil 43 let. Russell pravi, da se konkurence v ekipi ne boji. "To bodo zanimivi meseci. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Sam sem že dve leti ekipni kolega najboljšega dirkača v zgodovini in me zato ne skrbi, kdo bo dirkal ob meni. Še naprej bi rad, da me preizkušajo najboljši. Lahko je izkušen dirkač ali pa mladi up. Sam pa mislim, da sem tudi jaz lahko tisti, ki bo ekipo gnal naprej v novo poglavje." Šestindvajsetletnik si želi samo: "Za vsako ekipo je pomembno, da je harmonija med dirkačema prava, saj to vpliva na vse, tudi na inženirje. Je pa odločitev na koncu še vedno na plečih Tota Wolffa in uprave." Russell je pred dnevi na to temo dejal, da lahko pride tudi aktualni svetovni prvak Max Verstappen.

In šef ekipe Toto Wolff očitno ne bo imel lahke izbire. Russell razkriva, da se dirkači in njihovi agenti ponujajo kar sami. "Imeli smo že številne pogovore. Veliko sem s Totom in sem videl, ko so ga klicali številni dirkači. To je bilo prav zabavno. Še celo mene so klicali, dobil sem tudi nekaj sporočil. Ja, bilo je prav zanimivo. Imamo torej dobro priložnost, da po tako uspešnem poglavju z Lewisom napišemo novo poglavje."