Leclerc ima upanje, najtežji trenutki za Hamiltona in Sargeanta

V Avstraliji imajo radi F1. Tribune so bile polne že v petek. Foto: Guliverimage Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je na uvodnih dveh velikih nagradah nove sezone formule 1 osvojil tako prvi štartni položaj kot zmago, po petkovih treningih na prizorišču tretje dirke pa Charles Leclerc (Ferrari) ohranja upanje, da ga lahko premaga vsaj na kvalifikacijah. Bil je skoraj štiri desetinke hitrejši. Pred dvema letoma je v Melbournu že zmagal. "Rekel bi, da smo v boljšem položaju kot na prvih dveh dirkah," je o možnostih za "pole position" povedal Monačan. "Ampak Red Bull še ni pokazal prave hitrosti. Mislim, da so še vedno pred nami. Ampak morda pa imamo najboljšo priložnost letos." Sergio Perez (Red Bull) je mnenja, da jim bo Ferrari v Melbournu res konkurenčen. "Na tej stezi se zdijo močni, očitno jim bolj ustreza kot nam. Hitri so tudi z veliko goriva, mislim, da bo za nas kar izziv."

Hamilton: Tako nesamozavestno se še nisem počutil

Lewis Hamilton pravi, da je bilo iz kroga v krog samo slabše. Foto: Guliverimage Nikakor na tej parkovni stezi dirkalnik ne ustreza Lewisu Hamiltonu (Mercedes). Še v četrtek je govoril, da W15 ni zlobna sestra prejšnjih dveh dirkalnikov, da ima veliko potenciala, po petkovih treningih pa so njegove besede povsem drugačne. "To je bil eden naših najslabših treningov. Na prvem treningu je bil najprej dirkalnik še dober, potem pa je bil z vsako spremembo samo slabši in slabši. Za drugi trening smo naredili večje spremembe in bilo je samo še težje. V tem dirkalniku se tako nesamozavestno še nisem počutil," je britanski veteran povedal po popoldanskem treningu, ko je bil s sekundo in pol zaostanka samo 18. Tudi devet desetink za ekipnim kolegom. George Russell je bil šesti.

Sargeant: To je najtežji trenutek, ki se ga spomnim

Logan Sargeant v Melbournu ne bo več dirkal. Foto: Reuters S še precej slabšimi občutki pa je petkov dirkaški dan v Melbournu sklenil Logan Sargeant (Williams). Pa je bil s sekundo in tremi desetinkami zaostanka na 13. mestu. Ostal je namreč brez dirkalnika za preostanek velike nagrade Avstralije. Prvi mož Williamsa Alex Albon je svojega na prvem treningu razbil. Ker v Avstraliji nimajo rezervne šasije, mu ga ne morejo popraviti. In so se odločili, da bo v soboto in nedeljo dirkal z Američanovim dirkalnikom, Sargeant pa bo dirko spremljal iz boksov. Zagotovo velik udarec za mladega dirkača, ki je že od svoje prve sezone v formuli 1 pod pritiskom številnih kritik. "To je najtežji trenutek, ki se ga spomnim v svoji karieri. Niti malo mi ni lahko. Ampak podpiram ekipo in bom poskušal prispevati na drugačen način, da ta konec tedna dosežemo čim več." V soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času sledi še en prosti trening, nato pa ob 6. uri kvalifikacije. Dirka bo v nedeljo še uro prej.

Alex Albon bo v nadaljevanju vikenda dirkal z dirkalnikom svojega ekipnega kolega. Foto: Guliverimage