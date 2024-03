Vettel znova dirka, z dirkalnikom s 680 "konji"

Štirikratni svetovni prvak formule 1 Sebastian Vettel se je 16 mesecev po svoji zadnji dirki vrnil v dirkalnik, a ne v enosedežnike, temveč v tako imenovani hypercar za vzdržljivostne dirke, in sicer v porsche 963, ki ima več kot 500 kilovatov oziroma 680 "konjev". Za zdaj je opravil le test, in to uspešno, odpeljal je 118 krogov.

Nasmeh do ušes Foto: Guliverimage Nemec Sebastian Vettel se je po sezoni 2022 po 15 letih poslovil od formule 1 in dirkanja. Osvojil je štiri naslove svetovnega prvaka in dobil 53 dirk. Še pred Maxom Verstappnom je ekipo Red Bull popeljal na prestol. Pozneje s Ferrarijem ni mogel višje od drugega mesta v skupnem seštevku, v zadnjih dveh sezonah pri ekipi Aston Martin pa ni bil konkurenčen za stopničke in njegova ljubezen do formule 1 in dirkanja se je ohladila.

A dirkaška kri se vendarle še vedno pretaka po njegovih žilah. In radovednost, kakšen je dirkalnik za vzdržljivostne dirke, ga je zvabila nazaj na asfalt. Na španskem dirkališču Aragon je v torek z ekipo Penske testiral superdirkalnik porsche 963. Osemvaljni 4,6-litrski turbo motor ima kar 680 "konjev". V dobrih treh urah je odpeljal 118 krogov oziroma 581 kilometrov. "Vedno sem spremljal tudi druge dirke in radovednost nad vzdržljivostnimi me je opogumila, da vsaj preizkusim ta dirkalnik. Zagotovo se bom moral prilagoditi, ekipa mi pri tem zelo pomaga. To bo zame povsem nova izkušnja," je dejal, preden je sedel v dirkalnik. In prvi odziv po testu: "Tole je bilo pa zabavno."

V galeriji poglejte prve utrinke Vettlovega testiranja s porschejevim prototipom:

Porsche Penske Motorsport s svojima dvema dirkalnikoma sicer v Aragoniji opravlja 36-urno testiranje, ko bo za volanom sedelo tudi vseh šest njihovih dirkačev za letošnje prvenstvo v vzdržljivostnih dirkah. Osrednja dirka tega tekmovanja je seveda 24 ur Le Mansa, ki bo sredi junija. Do konca testiranja bo Vettel dobil še kakšno uro v dirkalniku, morda ga nato zvabijo še na kakšno od dirk.

Prisluhnite zvoku porscheja 963, ko je prvič zapeljal iz boksov: