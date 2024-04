Deževno v Suzuki, prve razbitine že na treningu

V Suzuki se na četrti veliki nagradi letošnjega prvenstva formule 1 obeta deževna dirka. Že v petek je deževalo v popoldanskih urah in so tako dirkači kar ostali v garažah. Dopoldne je bilo še suho, najhitrejša sta bila dirkača ekipe Red Bull, a tretji Carlos Sainz (Ferrari) je za Maxom Verstappnom zaostal le dve desetinki.

Max Verstappen je odpeljal najhitrejši petkov krog. Foto: Reuters Po odstopu Maxa Verstappna (Red Bull) pred dvema tednoma v Avstraliji so v ekipi prvakov odločeni, da se na VN Japonske vrnejo na prestol. Aktualni prvak in njegov ekipni kolega Sergio Perez sta bila tako najhitrejša že na prvem treningu. Razmerje moči se je že kar razjasnilo: z dvema desetinkama zaostanka je sledil zmagovalec Melbourna Carlos Sainz (Ferrari), s štirimi oba dirkača ekipe Mercedes in s pol sekunde Charles Leclerc (Ferrari) in Fernando Alonso (Aston Martin). Trening je zaznamovala nesreča Logana Sargeanta (Williams), ki je svoj dirkalnik razbil v zavoju Dunlop (zletel je v zaščitne gume). Že na drugi veliki nagradi zapored torej škoda za ekipo Williams, ki že tako nima veliko denarja. Je pa vsaj šasija ostala cela, tako da bo lahko dirkal v soboto in nedeljo.

VN Japonske, 1. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:30,056

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,181

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,213

4. George Russell (Mercedes) +0,474

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,487

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,502

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,543

8. Oscar Piastri (McLaren) +1,109

9. Juki Cunoda (RB) +1,174

10. Lando Norris (McLaren) +1,184

11. Esteban Ocon (Alpine) +1,879

12. Alex Albon (Williams) +1,887

13. Nico Hülkenberg (Haas) +1,902

14. Valtteri Bottas (Sauber) +1,998

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,999

16. Ayumu Iwasa (RB) +2,047

17. Pierre Gasly (Alpine) +2,221

18. Guanju Džov (Sauber) +2,582

19. Kevin Magnussen (Haas) +2,747

20. Logan Sargeant (Williams) +3,148

Daniel Ricciardo je nekaj več vozil na drugem treningu. VN Japonske poteka spomladi, v času cvetenja češenj. Foto: Reuters Petkov popoldanski trening pa je Sargeant moral izpustiti. No, ni veliko zamudil, saj je začelo deževati. Količina padavin sicer ni bila velika, a razmere na stezi so bile takšne, da se ekipam enostavno ni zdelo smiselno dirkati in tvegati kakšne nesreče. Hiter krog sta na mokrem odpeljala samo dirkača ekipe RB, Juki Cunoda in Daniel Ricciardo. Do konca treninga je nehalo deževati, steza se je že delno osušila in šele takrat so dirkači zapeljali na stezo. Samo peščica je odpeljala krog na polno, tako da rezultati niso povedali ničesar. Z 1:34,725 je bil najhitrejši Oscar Piastri (McLaren), s pol sekunde zaostanka mu je sledil Lewis Hamilton (Mercedes), že tretji Leclerc pa je zaostal štiri sekunde.

Številni japonski ljubitelji dirkanja, ki so kljub slabemu vremenu prišli na dirkališče, tako niso imeli veliko videti. V Suzuki naj bi deževalo tudi v času nedeljske dirke, ki se začne ob sedmi uri po srednjeevropskem času. Upajmo le, da ne bo deževalo premočno, da bi se na primer čakalo na štart ali vozilo samo za varnostnim avtomobilom.

Sobotne kvalifikacije bodo ob 8.00.