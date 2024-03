Konec skrivalnic: Wolff razkril, koga želi namesto Hamiltona

Max Verstappen je prva Mercedesova izbira. Foto: Guliverimage Zmagovalec 103 dirk formule 1 Lewis Hamilton je pred začetkom sezone šokiral javnost, pa tudi svojo ekipo, da naslednje leto odhaja k Ferrariju. Šefa in solastnika ekipe Tota Wolffa je s predčasnim slovesom ujel nepripravljenega, a zdaj v vodstvu Mercedesa vendarle imajo seznam dirkačev, s katerimi bi lahko Britanca po 12 letih zamenjali. "Imamo prost sedež, kot edini v najboljših ekipah. Razen če se še Max odloči, da odide, potem pa naš sedež ne bo več prost," je Wolff po tretji dirki leta, VN Avstralije, dejal v pogovoru za avstralski Fox Sports. Po nedavnih razprtijah v Red Bullovi ekipi se torej še kar nadeja, da bi Max Verstappen lahko predčasno prekinil pogodbo z ekipo aktualnih prvakov.

Trikratnega prvaka sicer ta veže do konca sezone 2028. Pred dnevi je Nizozemec sicer dejal, da ni razloga, da zapusti ekipo, s katero zmaguje. Mercedes medtem ne zmaguje. A Wolff verjame, da se nekega dne zveza med Verstappnom in Mercedesom mora zgoditi. "Točno tako! To je zveza, ki se res mora zgoditi. Ne vemo pa, kdaj."

Od mladega supertalenta do nekaj bolj izkušenih

Andrea Kimi Antonelli Foto: Guliverimage Verstappen je Wolffova prva želja, seznam pa se nadaljuje: "Nekaj možnosti nam je zelo zanimivih, od zelo mladega supertalenta do nekaj starejših bolj izkušenih dirkačev." Kdo je ta mladenič, že vemo: član njihove akademije Andrea Kimi Antonelli. Italijan, ki šteje 17 let, starši pa so ga poimenovali po Kimiju Räikkönenu, letos prvič dirka v formuli 2. "Imamo mladega fanta, ki veliko obeta. Nočem pa nanj vršiti preveč pritiska. A vse kaže, da bi lahko postal velik dirkač. Nočemo ga utopiti in prehitro posaditi v dirkalnik formule 1."

Carlosu Sainzu cena raste. Foto: Reuters Zato se bolj verjetna izbira za naslednje leto, morda naslednji dve leti zdi eden od veteranov. "Seveda je tukaj Fernando, ki je zelo zanimiv. Carlos je zelo dober. Torej izbira je." Fernando Alonso bo letos dopolnil že 43 let in o svoji prihodnosti v formuli 1 po letošnji sezoni še razmišlja. Carlos Sainz pa je edini, ki je lani in letos premagal Red Bullov dvojec in bo prav zaradi Hamiltona ostal brez sedeža v Ferrariju. Mlajši od obeh Špancev je sicer zanimiv tudi Red Bullu, saj je pričakovati, da bodo za naslednjo sezono menjali Sergia Pereza.

Neweyju pogodbo ponudil tudi Aston Martin

Za sezono 2025 je na voljo še 13 sedežev. A letos ni vroča samo dirkaška tržnica. Ni skrivnost, da po Hamiltonu Ferrari v svoje vrste zdaj vabi še inženirskega genija Adriana Neweyja, ki je dizajniral šampionske Red Bullove dirkalnike za Sebastiana Vettla in Verstappna. A Ferrari očitno ni edini, ki si ga želi. Motorsport.com zdaj poroča, da je ob robu VN Savdske Arabije kanadski milijarder in lastnik ekipe Aston Martin Lawrence Stroll Neweyju ponudil zelo mastno pogodbo. Ekipa Aston Martin je sicer v zadnjih dveh letih iz Red Bulla zvabila že nekaj inženirjev. Imajo tudi nov moderen vetrovnik, od leta 2026 pa bo njen motorni partner Honda, ki se bo razšla z Red Bullom. Če bi privabili Neweyja, bi morda v novo pogodbo prepričali celo Alonsa.