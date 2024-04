Prvenstvo formule 1 se ta konec tedna nadaljuje z VN Japonske, ki so jo premaknili na spomladanski termin. Mineva deset let, odkar je v Suzuki v dirkalniku formule 1 debitiral Max Verstappen. Ja, že kar deset let! Danes trikratni svetovni prvak in zmagovalec 56 dirk je tretjega oktobra 2014 z dirkalnikom ekipe Toro Rosso odpeljal svoj prvi prosti trening v kraljici avtomotošporta. Le nekaj dni zatem, ko je dopolnil 17 let. In "rodil" se je bodoči svetovni prvak. A VN Japonske 2014 je bila tudi tragična, saj si je Jules Bianchi v trčenju v traktor ob stezi huje poškodoval glavo in pozneje umrl.

Trčenje v traktor ob stezi je bilo za Julesa Bianchija usodno. Zaradi poškodb glave je več mesecev pozneje umrl. Foto: Guliverimage VN Japonske 2014 je bila iz več razlogov zgodovinska: v petek debi v formuli 1 za Maxa Verstappna, v nedeljo 30. zmaga v karieri za Lewisa Hamiltona, osma od enajstih v njegovi prvi šampionski sezoni z Mercedesom. A v nedeljo je bila dirka v Suzuki tudi tragična. Odpeljati bi morali 53 krogov, a so jo v 46. krogu prekinili in predčasno končali. Mladi francoski dirkač Jules Bianchi je izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom in zletel s proge, pri tem pa trčil v traktor. Ta je z dvigalko pospravljal dirkalnik Adriana Sutila, ki se je zavrtel krog prej. Resno si je poškodoval glavo, za posledicami teh je umrl julija naslednje leto. To je bila prva smrtna žrtev na dirkah formule 1 po Imoli 1994, ko je umrl Ayrton Senna.

Letos so veliko nagrado Japonske prestavili na spomladanski termin, zato se na legendarni stezi v Suzuki dirka že prvi aprilski konec tedna. Ta je ena Verstappnovih ljubših, pravzaprav za večino dirkačev. Nizozemec pa ima nanjo še posebej lepe spomine. Predlani je prav tu osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka, pred desetimi leti pa torej odpeljal prve kroge z dirkalnikom formule 1. Obenem je vse tri lovorike in 51 zmag osvojil z Red Bullovim dirkalnikom, ki ga je poganjal pogonski sklop japonske Honde.

"Vsi so govorili, da smo povsem nori"

Tretjega oktobra 2014 je Max Verstappen prvič zapeljal na eno najtežjih dirkališč na svetu, v Suzuki. Foto: Guliverimage

Pot med zvezde formule 1 se je za Verstappna začela avgusta 2014, ko so ga, oblečenega v tradicionalno avstrijsko nošo, na Red Bullovi avstrijski televiziji Servus predstavili kot dirkača ekipe Toro Rosso za sezono 2015. Takrat je bil še plašen 16-letnik. "Pravzaprav so vsi govorili, da smo povsem nori," se danes spominja Helmut Marko, Red Bullov svetovalec in prvi mož kadrovanja za ekipi Red Bull in Toro Rosso (danes RB, lani Alpha Tauri). A Avstrijec je mladega Maxa spremljal že več let in bil po dirki formule 3 na Norisringu prepričan, da je z njim vredno tvegati.

Verstappen v dirkalniku ekipe Toro Rosso Foto: Guliverimage Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia) so celo prepričali, da spremeni pravila, da bi Max lahko dobil superlicenco za dirkanje z dirkalnikom formule 1 že pri vsega 17 letih. "Po Norisringu sem si rekel, da leta očitno niso več pomembna. Običajno se z mladimi dirkači pogovarjam 20, 30 minut in dobim občutek, kakšni so. Ampak z Maxom sva se v Gradcu pogovarjala uro in pol. Moj zaključek je bil, da je v tem mladem telesu nekdo, ki je mentalno star od tri do pet let več," je Marko razlagal v pogovoru za motorsport.com. Ni čudno, da mu Verstappen še deset let pozneje tako zaupa in se je nedavno v internem Red Bullovem boju za oblast v ekipi postavil na stran Helmuta Marka in ne šefa ekipe Christiana Hornerja (v pogodbi naj bi imel celo zapisano, da lahko zapusti Red Bullovo ekipo, če bo ta odslovila Marka).

Pri 17 letih in treh dneh debitiral na VN Japonske

Oče Jos Verstappen je imel za svojega sina Maxa že od njegovih mladih let načrt, da ga pripelje v formulo 1. Foto: Guliverimage Hkrati je Verstappna v svoje vrste skušal zvabiti tudi Toto Wolff z Mercedesom, a mu ta ni mogel obljubiti sedeža v formuli 1 že v sezoni 2015. Red Bull pa je imel to možnost s svojo drugo ekipo Toro Rosso. In tako je tisto poletje na zasebnih testiranjih, tudi na nam bližnjem dirkališču Adria pri Benetkah, 16-letnik stran od oči javnosti že pritiskal na plin leto starega dirkalnika formule 1. Marko in njegov oče Jos Verstappen sta bila hitro prepričana, da je dovolj napredoval, da se preizkusi tudi na veliki nagradi – na petkovem prostem treningu. In tako je tretjega oktobra 2014, ko je imel 17 let in tri dni, odpeljal trening v Suzuki.

"Namerno smo izbrali Suzuko, saj je bila ta pravi test za Maxa. To je eno najtežjih dirkališč v koledarju formule 1 za mlade voznike," poudarja Marko. Tako so ga takoj izpostavili najtežjim okoliščinam. Dirkal je dobro, a trening predčasno končal, saj se je pokadilo izza pogonskega sklopa. "Še danes se zelo dobro spominjam, kako je bilo, ko sem prvič zapeljal na stezo. Presenečen sem bil, koliko moči imam na voljo. To je bil šok za moj organizem. Vse je bilo mnogo bolj eksplozivno, kot sem bil vajen iz nižjih formul," pa se debija na dirkaškem vikendu formule 1 spominja Verstappen . Zaradi Bianchijeve nesreče se sicer tisti konec tedna o njem ni več veliko govorilo.

"Max ni aroganten, ampak je kot oče poln samozavesti"

V Avstraliji 2015 je star 17 let in 166 dni debitiral še na dirki formule 1. Foto: Guliverimage

Na VN Španije 2016 je postal najmlajši zmagovalec dirke formule 1 v zgodovini. Foto: Guliverimage Mesec pozneje je nato odpeljal še en prosti trening v Interlagosu. "Max ni aroganten, ampak je kot oče poln samozavesti. To sem prvič videl v Braziliji, ko je naredil napako in se skoraj zaletel. Običajno je mladi dirkač po takem trenutku na stezi jezen, a Max je ostal zbran in v naslednjem krogu odpeljal svoj najhitrejši krog," danes razlaga Graham Watson, takrat in še danes eden vodilnih mož Tora Rossa oziroma zdaj ekipe RB. "Že takrat smo govorili, da je Max izredni talent, ki pride enkrat na deset let," dodaja Marko. In vse to se je hitro potrdilo: postal je najmlajši debitant v formuli 1(17 let in 166 dni na VN Avstralije 2015), nato najmlajši dobitnik točke v formuli 1 (17 let in 180 dni na VN Malezije 2015) in še najmlajši na stopničkah in obenem najmlajši zmagovalec dirke (18 let in 228 dni na VN Španije 2016).