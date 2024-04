Red Bull na Japonskem kot cvetoče češnje

Prva vrsta za ekipo Red Bull Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) si je na enem svojih najljubših dirkališč pridirkal že 36. najboljši štartni položaj v formuli 1 in peti zapored. Trikratni svetovni prvak je vodilni v letošnjem prvenstvu, potem ko je dobil prvi dve dirki, na prejšnji v Melbournu je odstopil (prvič po 43 dirkah). Red Bullov dirkalnik je v Suzuki z naskokom najhitrejši. Sergio Perez je na sobotnih kvalifikacijah na drugem mestu zaostal 66 tisočink. V drugi štartni vrstni bosta Lando Norris (McLaren), ki je prijetno presenetil samo s tremi desetinkami zaostanka, in zmagovalec nedavne VN Avstralije Carlos Sainz (Ferrari).

Samo osmi Charles Leclerc Foto: Reuters Razočaranih po kvalifikacijah ni manjkalo: peti Fernando Alonso (Aston Martin), sedmi Lewis Hamilton (Mercedes) in osmi Charles Leclerc (Ferrari) niso mogli verjeti, da so odpeljali tako dober krog, pa vseeno zaostali pol sekunde. "Kako je to lahko pol sekunde?" se je prek radijske zveze spraševal sedemkratni svetovni prvak. "Naredil sem vse, kar sem lahko. Ne razumem," pa Monačan v Ferrariju. Predvsem Mercedesov dirkalnik je po prostih treningih obetal precej več, govorili so, da letos tako hitri še niso bili. Pa bo George Russell šele na devetem štartnem mestu.

VN Japonske, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:28,197

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,066

3. Lando Norris (McLaren) +0,292

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,485

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,489

6. Oscar Piastri (McLaren) +0,563

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,569

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,589

9. George Russell (Mercedes) +0,811

10. Juki Cunoda (RB) +1,216



11. Daniel Ricciardo (RB)

12. Nico Hülkenberg (Haas)

13. Valtteri Bottas (Sauber)

14. Alex Albon (Williams)

15. Esteban Ocon (Alpine)



16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Guanju Džov (Sauber)

Lewisu Hamiltonu ni bilo jasno, kako je lahko zaostal pol sekunde. Foto: Reuters

Štartna vrsta bo povsem premešana

Valtteri Bottas in Guanju Džov s Sauberjem Foto: Guliverimage Kako izenačena je konkurenca, je lepo pokazal prvi del kvalifikacij, saj so izpadli dirkači petih različnih ekip. Med njimi ne bi smel biti Lance Stroll (Aston Martin), ki je bil samo 16., medtem ko je Alonso odpeljal drugi čas tega dela kvalifikacij. Tarnal je nad oprijemom zadnjih pnevmatik. Slabo je dirkalnik nastavil tudi Guanju Džov (Sauber), saj ga je zanašalo na robnikih in tako je bil zadnji, 20., njegov ekipni kolega Valtteri Bottas pa se je v drugi del kvalifikacij prebil z osmim časom. Z 1:28,866 je bil najhitrejši kdo drug kot Verstappen. Aktualni svetovni prvak je bil nato v drugem delu kvalifikacij še desetinko hitrejši. V tem je z dirkanjem končal Bottas, na 13. mestu. Za nekaj veselja med številnimi japonskimi navijači pa je poskrbel Juki Cunoda (RB), ki se je v izdihljajih tega dela kvalifikacij uvrstil na deseto mesto.

Edini japonski dirkač v formuli 1 Juki Cunoda se je za pet stotink prebil med deset najboljših na kvalifikacijah. Foto: Guliverimage

Tudi na tretjem treningu Red Bulla najhitrejša

Da je Red Bull na Japonskem v razcvetu kot tamkajšnje cvetoče češnje, smo spoznali že na prostih treningih. Verstappen in Perez sta bila najhitrejša v petek in tudi na sobotnem prostem treningu. Svetovni prvak je odpeljal krog v času 1:29,563, njegov mehiški kolega je bil dve desetinki počasnejši. Tretji in četrti čas pa sta s štirimi desetinkami zaostanka dosegla dirkača ekipe Mercedes.