Ekipa Williams je bila v 90. letih serijski zmagovalec v formuli 1, zadnji dve desetletji pa stopica na začelju. Slovito ime ni dovolj v športu, kjer so gonilo desetine milijonov. Finančno so podhranjeni, začetek te sezone je zato zanje naravnost brutalen. Nimajo še točke, Alex Albon je bil dvakrat 11., kar pa je najhuje: tri nesreče na zadnjih dveh velikih nagradah in obe poškodovani šasiji. Skupna ocena škode in popravila: okoli dva milijona evrov (za popravilo obeh šasij, podvozja, novih prednjih krilc, dveh novih menjalnikov ...).

Logan Sargeant je v Suzuki trčil na petkovem treningu. Uničen je bil med drugim menjalnik. Foto: Guliverimage Williamsu je za uvodne dirke uspelo izdelati samo dve šasiji (dirkačevi školjki), saj je oprema v njihovi tovarni v Grovu precej zastarela (zadnjih 20 let se vanjo ni vlagalo). Običajno imajo ekipe na dirkah vsaj eno rezervno, Williams bo imel tretjo nared šele do majske VN Miamija (za izdelavo ene potrebujejo od osem do deset tednov).

V Avstraliji je na treningu Albon v siloviti nesreči razbil dirkalnik in uničil šasijo v tolikšni meri, da je tisti konec tedna niso mogli popraviti. Nato je vozil z dirkalnikom Logana Sargeanta, ki je bil prisiljen izpustiti dirko. Pretekli konec tedna je Albon še naprej uporabljal Sargeantovo šasijo, a poškodoval še to v nesreči z Danielom Ricciardom in trčenjem v zaščitne gume, zaradi česar je bila dirka v prvem krogu prekinjena. Sargeant, ki je uporabljal popravljeno Albonovo šasijo, je nesrečo doživel na petkovem treningu. Školjka dirkalnika je sicer ostala cela, je bil pa poškodovan prednji del dirkalnika, tudi menjalnik. Tako kot so morali eno šasijo poslati v Anglijo na popravilo po dirki v Melbournu, so morali ta teden iz Suzuke poslati nazaj še drugo. Nastali so torej še dodatni potni stroški.

V nedeljo je Alex Albon doživel nesrečo v drugem zavoju dirke, ki je bila zato za pol ure prekinjena. Foto: Guliverimage

Denar za popravilo namesto za razvoj dirkalnika

Williams sicer ni več v takšnih finančnih škripcih, kot je bil pred nekaj leti. Težava zdaj nastane, ker je proračun ekip omejen. Denar, ki so ga imeli "na strani" za posodobitve dirkalnika med sezono, bodo torej porabili že zdaj za popravilo osnovnih komponent. Tako bodo v nadaljevanju sezone le stežka dvignili konkurenčnost svojega dirkalnika in rezultatsko krivuljo. "Vemo, za kako resno težavo gre. Tega ne skrivamo. Šlo nam bo veliko časa in denarja za popravilo in ne za razvoj in posodobitve. To ceno bomo plačali v drugi polovici sezone," je skrušeno razlagal Albon po odstopu v Suzuki.