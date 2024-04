Formula 1: Število dirk ostaja isto, začelo se bo v Melbournu

Začetek nove sezone bo 16. marca, razen te spremembe ob uvodu pa na seznamu prirediteljev ostajajo vsi dosedanji, novincev ni. Sezona 2025 se bo končala 7. decembra v Abu Dabiju.

"Leto 2025 bo nekaj posebnega, saj bomo praznovali 75. obletnico našega tekmovanja", je ob tem dejal vodja formule 1 Stefano Domenicali. Formula 1 je prvo sezono doživela leta 1950, a takrat samo s sedmimi dirkami, šest jih je bilo v Evropi, ena v ZDA.

Fia bo skušala v naslednjem letu olajšati načrtovanje poti ekipam in dirkačem, zato je spremenila datume nekaterih prizorišč in jih združila po geografski bližini. V uvodu letošnje sezone so dve dirki na arabskem področju z nedelje prestavili na soboto zaradi muslimanskega postnega meseca, v koledarju 2025 bosta dirki v Savdski Arabiji in Bahrajnu na sporedu aprila.