Prvenstvo formule 1 se nadaljuje z VN Miamija, kjer bomo spremljali tako šprint kot običajno dirko. Ob prihodu na Florido pa so vsi govorili o slovesu Adriana Neweyja iz Red Bulla. Max Verstappen pravi, da zanje to ne bo nič dramatičnega. Lewis Hamilton in Charles Leclerc pa ga tako rekoč javno snubita, da izbere Ferrari.

Miami Verstappen je v Miamiju slavil lani in predlani. Foto: Reuters Karavana formule 1 se je iz deževnega Šanghaja na Kitajskem preselila na drugo stran Zemlje v Miami v ZDA, kjer jih je pričakalo sončno vreme. Cel konec tedna bodo temperature do 28 stopinj Celzija. Še izziv več ob še enem šprinterskem koncu tedna, ko jih čaka en sam trening, dvoje kvalifikacij in dve dirki. Dirkališče zgrajeno pred dobrima dvema letoma okoli stadiona Hard Rock je mešanica med pravo stezo in ulično progo. Ne manjka zavojev, kjer so ograde tik ob idealni liniji, zato je vsaka najmanjša napaka lahko usodna. Lani jo je na kvalifikacijah naredil Charles Leclerc (Ferrari) in zato Max Verstappen (Red Bull) ni mogel odpeljati hitrega kroga. A čeprav je bil Nizozemec šele na devetem štartnem mestu, je dobil drugo drugo izvedbo velike nagrade Miamija.

Vsi zmagovalci VN Miamija:



2023 - Max Verstappen (Red Bull)

2022 - Max Verstappen (Red Bull)

"Imamo skupino dirkačev, ki je v razmiku ene desetinke"

Z Miamijem ima formula 1 sklenjeno pogodbo do leta 2031. Ob VN ZDA v Austinu in VN Las Vegasa je to tretja dirka, ki poteka v Združenih državah Amerike, ki postajajo vse pomembnejše prizorišče tako za samo tekmovanje kot tudi za ekipe, njihove pokrovitelje in avtomobilske znamke. Ferrari in RB sta tako na Florido prišla s spremenjeno poslikavo svojega dirkalnika, da bodo njuni ameriški pokrovitelji še bolj prišli do izraza.

Ne le Ferrari, v posebnih barvah bo v Miamiju tudi RB:

A na koncu štejejo samo rezultati in najboljši bodo deležni največ pozornosti. Ferrari bi sicer moral biti prvi izzivalec Red Bullove ekipe. McLaren in Mercedes pa sta v Miami prišla s prvimi večjimi posodobitvami na dirkalniku. Dodaten razlog, da je Verstappen dobil štiri od prvih petih dirk te sezone s takšno lahkoto, je velika izenačenost njegovih tekmecev. Ker ti dirkajo kolo ob kolesu, jih aktualni svetovni prvak pobegne. "Letos ni lahkega konca tedna. Konkurenca je zelo zelo izenačena. Max je nekoliko hitrejši, nato pa imamo skupino šestih, sedmih dirkačev, ki so v razmiku ene same desetinke. To pomeni, da te malenkosti ločijo med junakom in ničlo," je pred prihodom v Miami razlagal šef Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur.

Spored VN Miamija:



Petek, 3. maj:

18.30 – trening

22.30 – kvalifikacije za sprint



Sobota, 4. maj:

18.00 – sprint

22.00 – kvalifikacije



Nedelja, 5. maj:

22.00 – dirka

Verstappen: Njegov odhod ni tako dramatičen

Max Verstappen pravi, da ni drame. Foto: Reuters Tema pogovorov številka 1 v Miamiju pa za zdaj ni dirka temveč odhod Adriana Neweyja iz Red Bulla. Petinšestdesetletni dizajner šampionskih dirkalnikov je predčasno prekinil pogodbo z ekipo, za katero dela 19. leto. Na nekaj dirkah letos še bo, ne bo pa več sodeloval pri razvoju dirkalnika in načrtovanju novega za naslednje leto. "Seveda je bil Adrian zelo pomemben za uspehe Red Bulla, a njegova vloga se je nekoliko spremenila. Veliko ljudi ne razume, kaj sploh dela. V ekipo je prišlo še veliko drugih ljudi, celoten tehničen oddelek se je okrepil," je skušal pomen njegovega odhoda omiliti Verstappen. Newey se namreč ni več posvečal samo dirkalniku formule 1, ampak dela tudi na projektu superšportnega avtomobila RB17. In ta projekt bo letos izpeljal do konca.

"Seveda bi raje videl, da ostane, saj so njegove izkušnje zelo dragocene. Pa tudi kot oseba je super. Ampak zaupam v ostalo tehnično osebje, ki je zelo zelo dobro in je to dokazalo, saj imamo zelo konkurenčen dirkalnik. Mogoče se njegov odhod od zunaj zdi dramatičen, a, če veste, kaj se dogaja v ekipi, ni tako dramatičen." Zanimivo: Sergio Perez pa je dejal, da bo imel odhod Neweyja takojšen vpliv na ekipo.

Skupni seštevek pred VN Miamija (5/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 110 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 85

3. Charles Leclerc (Ferrari) 76

4. Carlos Sainz (Ferrari) 69

5. Lando Norris (McLaren) 58

6. Oscar Piastri (McLaren) 38

7. George Russell (Mercedes) 33

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 31

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 19

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9



1. Red Bull Honda 195 točk

2. Ferrari 151

3. McLaren Mercedes 96

4. Mercedes 52

5. Aston Martin Mercedes 40

6. RB Honda 7

Hamilton: Bil bi privilegij, če bi delal z njim

Ob pogovoru o Adrianu Neweyju se je Lewisu Hamiltonu kar smejalo. Foto: Reuters

Za svojega novega delodajalca bo lahko začel delati po prvi četrtini naslednjega leta. Bogato ponudbo Aston Martina naj bi že zavrnil, najverjetneje bo izbral ekipo Ferrari. Lewisu Hamiltonu, ki se prihodnje leto seli v Maranello, se je v Miamiju kar smejalo. Vendarle so Neweyjevi dirkalniki pri Red Bullu, McLarnu in Williamsu osvojili kar 12 konstruktorskih in 13 dirkaških lovorik. "Mislim, da bi bila to izvrstna okrepitev. Mislim, da ima Ferrari že zdaj močno ekipo, že zdaj delajo korake naprej. Njihov dirkalnik je letos zelo hiter. Ampak ja, bil bi privilegij, če bi delal z njim," je poudaril sedemkratni svetovni prvak.

Tudi Charles Leclerc vabi Neweyja. Foto: Reuters Charles Leclerc, ki je v šestih letih pri Ferrariju, osvojil le pet zmag, zagotovo še bolje ve, kako prav bi jim prišel takšen inženirski genij. "Jasno je, da bi bil zelo vesel. Mislim, da je Adrian eden tistih v 'padddocku', s katerimi si želiš nekega dne delati. Že zdaj imamo v Ferrariju izvrstno ekipo. V zadnjih sedmih, osmih mesecih smo naredili velik napredek, a če dodamo še Adriana, bi bilo pa res vrhunsko." Italijanska Gazzetta je že v sredo poročala, da je dogovor z Neweyjem že sklenjen in bi ga Ferrari lahko oznanil že po VN Miamija. Ne le na dirkališčih letos je v formuli 1 torej zanimivo tudi v zakulisju.