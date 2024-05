Verstappen dirka za popoln vikend, izzivalci so zdaj znani

Max Verstappen (Red Bull) se tudi v Miamiju zdi nepremagljiv. Dobil je prosti trening, šprinterske kvalifikacije, šprintersko dirko in zdaj še kvalifikacije za osrednjo dirko. To je Nizozemčev 38. "pole position" v formuli 1, prvi na VN Miamija. Za popoln konec tedna mora zdaj samo še dobiti nedeljsko 305 kilometrov dolgo dirko in najhitrejši krog. In novim 26 točk bi ga še približalo četrtemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka. Po drugem delu kvalifikacij se je sicer zdelo, da mu morda le ne bo tako lahko. Pred njim so bili namreč vsi dirkači ekip Ferrari in McLaren. V odločilnem delu pa se mu je na manj kot dve desetinki približal samo Charles Leclerc (Ferrari).

Lando Norris se zdi v Miamiju zelo hiter, a tega nikakor ne more unovčiti: na šprintu je celo odstopil. Foto: Reuters Verstappnovi tekmeci so dirkali na meji, a ga niso mogli premagati. Leclerc na prvi štartni položaj čaka že od jesenske VN Las Vegasa, na svojo šesto zmago pa od VN Avstraije 2022. V drugi vrsti bosta Carlos Sainz (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull). Tretji najhitrejši dirkalnik ima McLaren, Lando Norris in Oscar Piastri sta zaostala manj kot pol sekunde. Vse bolj pa je jasno, da Mercedes tudi letos ne bo konkuriral za zmage. George Russell in Lewis Hamilton sta imela več kot osem desetink zaostanka. Dovolj samo za četrto mesto.

VN Miamija, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,141

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,214

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,219

5. Lando Norris (McLaren) +0,353

6. Oscar Piastri (McLaren) +0,434

7. George Russell (Mercedes) +0,826

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,866

9. Nico Hüllkenberg (Haas) +0,905

10. Juki Cunoda (RB) +0,951



11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Alex Albon (Williams)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)



16. Valtteri Bottas (Sauber)

17. Logan Sargeant (Willaims)

18. Daniel Ricciardo (RB)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Guanju Džov (Sauber)

Daniel Ricciardo s posebno poslikavo dirkalnika ekipe RB. Foto: Reuters Največje presenečenje oziroma razočaranje kvalifikacij je Daniel Ricciardo (RB). Na šprinterskih kvalifikacijah je bil v petek četrti in nato četrti še na sobotni šprinterski dirki, zdaj pa je na glavnih kvalifikacijah izpadel že v prvem delu. Zaostanki so bili tako majhni, da je s slabo sekundo zaostanka obstal na 18. mestu. To pomeni, da bo na štartu na zadnjem mestu, saj je že pred tem dobil tri štartna mesta kazni, ker je na VN KItajske kršil pravila vožnje za varnostnim avtomobilom. Se je pa Fernando Alonso (Aston Martin) za vsega 10 tisočink prebil v drugi del kvalifikacij (16. je bil Sauberjev Valtteri Bottas).

A izkušeni Alonso ni bil nič boljši v drugem delu kvalifikacij, znova 15., kar bo njegovo nedeljsko štartno mesto. Daleč je od svoje 33. zmage, ki jo čaka že 11 let. Dirkalnik ekipe Aston Martin letos tako počasen še ni bil (Lance Stroll 11.). Se pa po katastrofalnem začetku sezone malo dviga Alpine, Pierre Gasly in Esteban Ocon sta bila 12. oziroma 13.

Šesta dirka sezone bo v nedeljo ob 22. uri po srednjeevropskem času.