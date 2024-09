Sam BBC poroča, da bo Red Bull zamenjal za Aston Martin

Že več mesecev se ugiba, da bo ekipa formule ena Aston Martin naslednja destinacija dizajnerskega genija Adriana Neweyja. To zdaj poroča tudi BBC Sports in se sklicuje na vire znotraj ekipe iz Silverstona.

Že vse odkar je spomladi tehnični direktor Adrian Newey oznanil, da zapušča šampionsko ekipo formule ena Red Bull, se ugiba, kje bo nadaljeval svojo uspešno inženirsko pot. Povezovalo se ga je tudi s Ferrarijem, največkrat pa se omenja ekipo Aston Martin, za katero dirkata Fernando Alonso in lastnikov sin Lance Stroll. Zdaj tudi britanski BBC Sports poroča, da naj bi res svoje znanje odnesel v ekipo Lawrenca Strolla. Viri iz ekipe so za BBC povedali, da je privolil v petletno pogodbo, ki bi mu lahko na sezono prinesla kar 30 milijonov funtov (35 milijonov evrov). Novico pa naj bi Aston Martin oznanil v torek na novinarski konferenci v Silverstonu. Pred marcem 2025 Newey za novo ekipo še ne sme delati.

Fernando Alonso bo z Aston Martinom dirkal vsaj še dve sezoni. Foto: Guliverimage Za zdaj vsi vpleteni poročanja BBC ne komentirajo. Neweyjev agent je nekdanji šef ekipe formule ena Eddie Jordan. Ta je komentar poročanja britanskega medija zavrnil. Tiskovni predstavnik ekipe Aston Martin pa je zapisal: "Adriana so povezovali že z veliko ekipami in bi bil okrepitev za vsako ekipo. Mi nimamo nobene novice, ki bi jo oznanili." Stroll je v ekipo sicer pripeljal že kar nekaj Red Bullovih inženirjev, pa tudi Andyja Cowella iz Mercedesa in Enrica Cardileja iz Ferrarija, zgradil je nov vetrovnik ter se dogovoril s Hondo, da jim bo dobavljala pogonske sisteme od sezone 2026 naprej. Honda zadnja leta uspešno sodeluje prav z Red Bullom. Z letom 2026 v veljavo vstopa nov tehnični pravilnik.

Max Verstappen je že šest dirk brez zmage. Očitno se odhod Adriana Neweyja vse bolj pozna. Foto: Guliverimage Newey ima sloves najboljšega dizajnerja dirkalnikov formule ena vseh časov, saj so njegovi osvojili 12 dirkaških naslovov in 13 konstruktorskih lovorik (z Williamsom, McLarnom in Red Bullom). Koliko Newey pomeni za ekipo, pa nenazadnje priča letošnja sezona, ki jo je Red Bull začel s štirimi zmagami na uvodnih petih dirkah, zdaj pa je brez zmage že šest dirk. Newey na Red Bullovem dirkalniku ne dela več, svoje sodelovanje z avstrijskim podjetjem bo sklenil z dokončanjem super športnega avtomobila.