Bo kultni slovenski kiosk oživel kot komplet kock Lego?

Kiosk K67, eden najbolj prepoznavnih simbolov industrijskega oblikovanja v nekdanji Jugoslaviji, bi lahko oživel kot komplet kock Lego. Da bi se to res zgodilo, pa mora najprej zbrati deset tisoč glasov na uradni strani Lega, kjer lahko navdušenci nad temi kockami prijavijo svoje zamisli za nove komplete.

Zamisel za komplet kock Lego, iz katerih nastane kultni kiosk , je prijavil beograjski arhitekt Nikola Opačić, navdušenec tako nad kockami Lego kot nad kioskom, ki ga je v 60. letih prejšnjega stoletja zasnoval slovenski oblikovalec in arhitekt Saša J. Mächtig.

Legendarni kiosk K67, ki ga je zasnoval slovenski oblikovalec in arhitekt Saša Mächtig. Foto: Judanev, CC 3.0, Wikimedia

"Nekega večera sem v kupu kock Lego iskal koščke, iz katerih bi sestavil svojo različico kioska K67, ki ga mnogi poznajo kot rdeči kiosk. To ni bilo le golo zlaganje kock, ampak sta se v meni prelivala dva zelo pomembna občutka – strast do kock Lego, ki je v meni od nekdaj, in globoka čustva, ki jih gojim do Jugoslavije, v kateri sem se rodil," je za spletni portal vizkultura.hr pojasnil Opačić, velik navdušenec nad jugoslovanskim industrijskim oblikovanjem.

"Kiosk K67 je postal simbol brezmejne ustvarjalnosti jugoslovanske arhitekture, oblikovanja, pa tudi industrijske proizvodnje. Obenem priča o tem, da lahko tudi iz najbolj preprostih stvari nastanejo zgodbe za vse življenje," je dejal o kiosku, ki ga je Mächtig oblikoval, ko je imel le 25 let: "Verjetno se takrat ni zavedal, da bo ustvaril mojstrovino ter simbol skupnosti in pripadnosti."

Foto: Lego Ideas/Nikola Opačić

"Zakaj torej ravno kiosk K67 iz kock Lego? Odgovor je preprost, čeprav ni samoumeven. Tako kiosk kot kocke so nastali sredi prejšnjega stoletja, so modularni in preprosti, obenem pa tako trajni in vredni na več načinov. Ta svoboda modularnosti je izredna – je preprosto za sestavljanje in spreminjanje, je dolgotrajno, obenem pa nežno in krhko. Če ni prave skrbi in vzdrževanja, hitro razpade – morda tudi kot država, v kateri je kiosk nastal," je še pojasnil Opačić, ki je v svoji zamisli za komplet kock Lego ustvaril dva kioska, rdečega in belega, prvi naj bi bil kiosk s hitro hrano, drugi pa trafika.

Foto: Lego Ideas/Nikola Opačić

Zdaj na Legovi spletni strani nabira glasove, potrebuje jih deset tisoč, da bodo pri Legu pregledali njegovo prijavo in razmislili o tem, ali bi jo udejanjili.

Kiosk K67 je Mächtig zasnoval leta 1966, leto pozneje je bil patentiran, leta 1968 so ga v ljutomerski tovarni Imgrad začeli proizvajati. Do konca 90. let so 7.500 modulov prodali po vsej Evropi, v nekdanjo Sovjetsko zvezo, ZDA, Kanado, Irak, Jordanijo, Kenijo, Avstralijo, na Novo Zelandijo in Japonsko. Že leta 1970 je postal del prestižne oblikovalske zbirke 20. stoletja newyorškega muzeja za sodobno umetnost MoMA.

