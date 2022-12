Vrnitev slovenske ikone: spet je oživel legendarni kiosk

Kiosk K67, kultni izdelek slovenskega oblikovalca in arhitekta Saše Mächtiga, je v 60. letih zaznamoval številna urbana središča po nekdanji Jugoslaviji in drugod v Evropi. To velja tudi za Maribor, saj je eden od skupno 7.500 kioskov svoje mesto našel na Mariborskem otoku, v njem pa so takrat prodajali vstopnice za kopališče. Zdaj se ta znameniti kiosk vrača v središče mesta, kjer je v prenovljeni podobi na novo zaživel kot uradna informacijska točka Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM).

Kiosk bo v središču Maribora stal vse do konca julija, med festivalom, ki bo potekal med 23. in 29. julijem, pa bo služil tudi kot stičišče dveh pomembnih prizorišč.

Od Sandokana do hotdoga

Kot je dejal Vid Kmetič iz biroja Rajzefiber, se za suhoparnim, tehničnim imenom K67 skriva velik del našega otroštva in mladosti. "Generacije mul in mulcev po vsej nekdanji državi so desetletja v teh legendarnih kioskih puščale dobršen del svoje žepnine in jo 'pretapljale' v stripe in revije, samolepljive sličice s Sandokanom, Bruceom Leejem ali nogometaši, v njih smo kupovali sladoled, hotdog, žvečilne gumije, vstopnice za prireditve … Bili so povsod in bilo jih je toliko, da jih sploh nismo opazili, saj so bili del vsakdana. Šele, ko so začeli izginjati z naših ulic in trgov in so jih počasi zamenjale neke druge, modernejše in brezdušne škatle, smo jih začeli pogrešati, saj je z njimi odšel tudi del naše mladosti," je poudaril.

K67 pa se ni zasidral le v spomin generacijam iz nekdanje skupne države, temveč je postal prava ikona slovenskega oblikovanja svetovnih dimenzij. Do konca 90. let so 7.500 modulov prodali po vsej Evropi, v nekdanjo Sovjetsko zvezo, ZDA, Kanado, Irak, Jordanijo, Kenijo, Avstralijo, na Novo Zelandijo in Japonsko. Že leta 1970 je postal del prestižne oblikovalske zbirke 20. stoletja newyorškega muzeja za sodobno umetnost MoMA, leta 2019 pa je bil na ogled v samem srcu New Yorka, in sicer na Times Squaru.

Prenovljeni stari znanec z novo funkcijo

Valu oživitve kioskov K67, ki se zadnja leta krepi pri nas in v tujini, se je pridružil tudi Maribor. Kiosk, ki je bil nekoč stalnica na Mariborskem otoku, je kot odslužena stvar zadnja leta preživel na atletskem stadionu, zdaj pa so mu skladno z njegovim sloganom Ena rešitev za vse probleme poiskali novo funkcijo. Organizacijski odbor Olimpijskega festivala evropske mladine mu je s skrbno prenovo vdahnil novo življenje, saj menijo, da je njegova prenova izjemnega pomena za dediščino slovenskega oblikovanja. Kiosk je v lasti Mestne občine Maribor, upravlja pa ga Šport Maribor.

Kiosk so umestili v središče mesta, v Ulico škofa Maksimiljana Držečnika, torej v neposredno bližino Trga svobode. Tam bo stal vse do konca julija 2023, namenjen pa bo učinkovitemu obveščanju občanov in obiskovalcev. Ob njem bodo prirejali različne aktivnosti in dogodke, promovirali lokalne ponudnike in storitve ter prodajali promocijske materiale OFEM. Hkrati bo med festivalom služil tudi kot športna promenada, ki bo povezovala dve prizorišči – Trg svobode in Trg Leona Štuklja, kjer bodo potekala tekmovanja ter kulturne in glasbene prireditve.

