Kakšni izzivi ga čakajo? Robert Lešnik spet v Sloveniji. #video

Foto: Žiga Intihar “Natanko pred 30 leti sem odšel s trebuhom za kruhom v Nemčijo. Takrat nisem gledal daleč naprej. Odšel sem študirati, nato je sledila prva zaposlitev. Vedno sem si postavljal sprotne cilje,” se je ob prihodu v Slovenijo v pogovoru za Siol.net spomnil Robert Lešnik, ki je že 15 let vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu.

Le redki so avtomobilski proizvajalci, ki imajo že tako dolgo stabilne oblikovalske ekipe. Lešnik odlično sodeluje z vodjo oblikovalskega oddelka celotne znamke Gordanom Wagenerjem, njegov prvi avtomobil pri Mercedesu pa je bila leta 2019 takrat novi razred S.

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

“Seveda se ga spomnim kot bi bilo včeraj. V začetku januarja sem prišel v službo, mesec in pol pozneje pa so za novi razred S izdelali ravno moj model iz gline,” pravi Lešnik, ki se je leta 1971 rodil v Limbušu pri Mariboru in se mu ni uspelo vpisati na ljubljansko Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje.

Doštudiral je v Nemčiji, kjer je predvsem prek dela pri Mercedesu postal eden najvidnejših Slovencev v svetovni avtomobilski industriji.

O kreativi, pomenu ideje narisane na prtiček in umetni inteligenci …

Lešnik se je v zgornjem pogovoru za Siol.net dotaknil svoje prve “S klase”, pa tudi pomena kreative, kako se spreminja proces oblikovanja novih avtomobilov, ali bo lahko v prihodnje nova vozila risala umetna inteligenca, kje je meja med ohranjanjem avtomobilskih klasik in tveganim dodajanjem novih elementov ter kakšne izzive zanj prinašajo novi električni avtomobili. Oblikovalcem so ti odvzeli pomemben element kot so izpušne cevi in eden izmed trikov, vsaj pri športnih izvedenkah, bodo dodatne luči. Več v zgornjem videu pogovoru.