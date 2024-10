Med nagrajenci festivala oblikovanja tudi e-sup in pametna boja

Znani so nagrajenci festivala oblikovanja Big Design 2024, ki v teh dneh poteka v Ljubljani. Med dobitniki za slovensko oblikovanje leta je studio Sito za projekt e-sup, nagrado za produktno oblikovanje pa je dobila madžarska oblikovalka Liza Feil za pametno bojo za nadzor kakovosti vode.

Nagrade so na festivalu podelili v različnih kategorijah. V mednarodnem delu sta nagrado med drugim prejela še studio Georg Wanker Industrial Design iz Avstrije za projekt Flasher, oblikovanje pametnega smernika za voznike e-skirojev, in italijanski oblikovalec Lorenzo Damiani za oblikovanje svetil Ingiro.

Med številnimi dobitniki nagrad za slovensko oblikovanje leta pa so tudi Gorjup Design za oblikovanje kolesarske opreme Berk Lupina Monocoque, oblikovalci podjetja Elan za tretjo generacijo smuči Ripstick, J&J Design za oblikovanje katamarana YOT 36, Danaja Jovandič iz Jagoda studia za projekt Majhen Trnovski pristan in arhitektka Mateja Panter za Hišo z verando, so sporočili organizatorji.

Foto: Nejc Velkavrh/BIG Design

Festival Big Design 2024 je povezal oblikovalce, ljubitelje kakovostnega oblikovanja in uporabnike. Ljubljano je zaznamovalo tridnevno dogajanje s konferencami, galerijo na prostem in oblikovalsko okuševalnico Eat & Drink Design, udeležilo pa se ga je tudi nekaj velikih imen oblikovanja, med njimi Charlie Pommier iz Pommier Furniture in direktor oblikovanja iz skupine Lavazza Florian Seidl.

Dobitnike nagrad so izbrali med skoraj 170 oblikovalskimi projekti iz 34 držav, kolikor so jih prejeli na letošnji razpis, je povedal ustanovitelj festivala Zmago Novak.