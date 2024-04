V 65. letu starosti je v Torinu umrl Paolo Pininfarina, predsednik uprave slavnega oblikovalskega podjetja in vnuk ustanovitelja.

Paolo Pininfarina je družbo Pininfarina Group vodil od leta 2008, ko je mesto predsednika uprave nasledil od Andrea Pininfarine. Ta je takrat umrl v prometni nesreči med vožnjo z vespo. Paolo je pred tem delal pri Cadillacu, Hondi in General Motorsu.

Podjetje Pininfarina je ustanovil Paolov dedek Battista leta 1930 in poskrbel za pravo evolucijo tako avtomobilskega kot tudi industrijskega oblikovanja. Pininfarina je postal zaslužen za oblikovanje več kot 600 avtomobilov, med njimi mnogo ferrarijev. Mnogo dela so opravili tudi izven avtomobilskega sveta. Paolo je bil vešč v oblikovanju tudi na področju pohišta in navtike.

Pininfarina tudi v izdelavo avtomobilov

Podjetje je od leta 2008 uspešno vodil v času gospodarske krize in v portfelj podjetja priključil tudi lastno avtomobilsko znamko Automobili Pininfarina. Pred šestimi leti so razkrili svoj električni superšportnik battisto. Njegov slog vodenja je bil bolj umirjen kot pri predhodniku Andrei.

Paolo Pininfarina je v Torinu umrl v starosti komaj 65 let. Zapustil je ženo Ilario in pet otrok.

Električni superšportnik pininfarina battista. Foto: Automobili Pininfarina