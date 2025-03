Eva Alina Hočevar v Franciji tik pod zmagovalnim odrom

Slovenski slalomisti in slalomistke na divjih vodah, ki v teh dneh trenirajo v francoskem Pauu, so izkoristili priložnost za test trenutne pripravljenosti in se udeležili močne mednarodne tekme za Pokal Pirenejev, ki šteje kot prva tekma letošnjega evropskega pokala kot tudi tekma za točke ICF svetovne jakostne lestvice. V dveh tekmovalnih dneh so bile na sporedu preizkušnje v slalomu in kajakaškem krosu.

Eva Alina Hočevar je bila v kajaku četrta. Foto: Guliverimage

V kajaku je za las zgrešila stopničke

V slalomskem delu tekmovanja je bila rezultatsko najbolj zadovoljna Eva Alina Hočevar, ki je nastopila v finalu A med kajakašicami in kanuistkami. Mlada ljubljanska tekmovalka je v finalu kajakašic zmagovalni oder zgrešila za dve desetinki, bila je četrta. S progo je opravila brez kazenskih sekund, zaostala pa je za zmagovalko Klaudio Zwolinsko s Poljske, Nizozemko Leno Teunissen in Čehinjo Katerino Bekovo. V kanuju je z dotikom in nekaj manj kot desetimi sekundami zaostanka za zmagovalko osvojila deseto mesto. Zmagala je Čehinja Tereza Kneblova pred Francozinjo Angele Hug in rojakinjo Martino Satkovo.

Eva Alina Hočevar je bila edina Slovenka, ki se je uvrstila v finale A. V finalu B kajakašic je Naja Pinterič priveslala do desetega mesta, Lea Novak je bila mesto za njo, Eva Terčelj pa 15. V kvalifikacijah so obstale Sara Belingar (43.), Ajda Novak kot 69., Ema Lampič, ki je bila 76., in Lea Senica (96.). Med kanuistkami je bila v finalu B Lea Novak 14., Ema Lampič (41.), Lea Senica (45.), Naja Pinterič (51.) in Alja Kozorog (68.) so obstale v kvalifikacijski fazi.

Vid Kuder Marušič Foto: Nina Jelenc

V finalu B med kajakaši je bil najvišje uvrščeni Slovenec Vid Kuder Marušič, ki je priveslal na osmo mesto. Jan Ločnikar je bil 11., Lan Tominc 13., Jakob Šavli 20., Tine Kancler pa 34. Tadej Tilinger je v kvalifikacijah zasedel 95. mesto, Žiga Lin Hočevar pa je bil 102. V finalu A je slavil Britanec Sam Leaver, drugi je bil Čeh Jakub Krejči, tretji pa Francoz Anatole Delassus.

Tudi finale A med kanuisti je tokrat minil brez slovenskega predstavnika. V finalu B je bil Juš Javornik deveti, Žiga Lin Hočevar 12., Luka Božič pa 22. Adam Križaj je obstal v kvalifikacijah na 70. mestu, v prvi fazi tekmovanja pa je svoj nastop presenetljivo zaključil tudi olimpijski prvak iz Pariza Nicolas Gestin. V finalu A je najboljšo vožnjo prikazal Francoz Jules Bernardet, na drugo mesto se je uvrstil njegov ekipni kolega Martin Cornu, tretji pa je bil Španec Miquel Trave.

V nedeljo je bil na sporedu še kajakaški kros

V nedeljo popoldne so sledile še preizkušnje kajakaškega krosa. V ženski konkurenci je bila Naja Pinterič na koncu 15., po tem ko je obstala v četrtfinalu, Eva Alina Hočevar je zasedla 28. mesto, Lea Senica pa je bila 45. Tudi najvišje uvrščeni Slovenec med kajakaši Vid Kuder Marušič je tekmovanje sklenil v četrtfinalu in na končnem 15. mestu. Jakob Šavli je bil 32., Tine Kancler 35., Jan Ločnikar 37., Juš Javornik 57., Lan Tominc 58., Tadej Tilinger 75., Žiga Lin Hočevar pa 89. Francoz Gael Adisson, Španec Manuel Ochoa in še en Francoz Leo Vuitton so osvojili prva tri mesta v moškem finalu kajakaškega krosa, Španka Maialen Chourraut, Francozinja Angele Hug in Španka Jana Planes pa so bile najboljše v konkurenci kajakašic.