Pred pričetkom izbirnih tekem v slalomu na divjih vodah, ki bodo potekale v Ljubljani in Ivrei, so se tekmovalci in tekmovalke na Savi pomerili na izbirni tekmi v kajakaškem krosu, ki je štela tudi za državno prvenstvo. Naslove v konkurenci do 23 leti in med člani sta osvojila Žiga Lin Hočevar ter njegova sestra Eva Alina Hočevar. Žiga Lin je bil najboljši tudi v konkurenci mladincev!

V okviru izbirnih tekem so po prvem tekmovalnem dnevu in posamičnih vožnjah na čas kajakaškega krosa podelili tudi naslove državnih prvakov. Tako med člani kot v konkurenci do 23 let je bil najboljši Žiga Lin Hočevar, za njim pa sta se zvrstila Jan Ločnikar in Jakob Šavli. Hočevar je slavil tudi v konkurenci mladincev, kjer sta se mu med najboljšimi tremi pridružila Tadej Tilinger in Jernej Kramer.

Žiga Lin Hočevar je bil najboljši v konkurenci članov, članov do 23 let in mladincev. Foto: Ana Kovač

V konkurenci kajakašic sta dva državna naslova pripadla Evi Alini Hočevar, ki je bila najboljša tako med članicami kot mlajšimi članicami do 23 let. V članski konkurenci je bila druga Ajda Novak, Lea Novak pa se je uvrstila na tretje mesto. Med mlajšimi članicami je na drugo mesto prišla Naja Pinterič, na tretje pa Lea Senica. Slednja je bila najboljša med mladinkami, kjer sta se Tia Volk in Lili Pinterič uvrstili na drugo oziroma tretje mesto.

Eva Alina Hočevar je bila najboljša v konkurenci članic in tekmovalk do 23 let. Foto: Ana Kovač

Drugi dan izbirnih tekem je bil namenjen neposrednim bojem v skupinah. Tekmovalci in tekmovalke so šli na start večkrat ter tako zbirali točke, na podlagi katerih je bil nato narejen predlog za sestavo reprezentanc, ki ga morata potrditi še odbor za divje vode in predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije.

Za člansko reprezentanco bodo predlagani Žiga Lin Hočevar, Jan Ločnikar in Tine Kancler med kajakaši ter kajakašice Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Naja Pinterič, za ekipo U23 so na seznamu Jan Ločnikar, Jakob Šavli, Rene Jeklin, Eva Alina Hočevar in Naja Pinterič, mladinske barve pa naj bi zastopali Žiga Lin Hočevar, Jernej Kramer, Maj Pajk, Lea Senica in Tia Volk.