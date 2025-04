Slovenski vrhunski kanuist je bil kar nekaj časa v dilemi, ali naj nadaljuje svojo bogato športno pot, saj se je dolgo ubadal s poškodbo kolena. Primorec je moral iti kar trikrat na operacijo kolena in na trenutke že težko hodil, kaj šele da bi lahko klečal v čolnu.

Po dolgotrajnem mučenju s poškodbo se je tudi zanj prikazala luč na koncu predora, saj se je na letošnjih pripravah v čolnu počutil vse bolje, zelo dobro pa je v začetku aprila opravil z močno mednarodno tekmo v Solkanu, kjer je zmagal. Konec tedna ga že čaka močna mednarodna tekma v Tacnu. Luka je na podlagi lanskih rezultatov neposredno uvrščen v reprezentanco.

"Drugi dan je bila katastrofa, a je šlo med pripravami na bolje." Foto: Ana Kovač

"Najprej je bila katastrofa"

"Po prvem dnevu priprav sem mislil, da bo šlo vse navzdol, ampak ... V ponedeljek sem naredil dva treninga, počutil sem se zelo dobro in me ni bolelo. Drugi dan je bila katastrofa, a vendarle je šlo med pripravami na bolje. V La Seu d'Urgellu sem imel še nekaj težav, ampak sem se počutil vse bolje in bolje," nam je v pogovoru zaupal 34-letni kanuist, ki je po prihodu s priprav naredil nekaj terapij.

"Zdaj treniram normalno, enkrat na dan. Pomembno je, da sem sproščen v čolnu in delam polne zaveslaje. Proti koncu treninga sicer ne zdržim toliko časa v čolnu, ampak če primerjamo z obdobjem pred tem, je zdaj super."

"Moram se zavedati, da bodo prišli dnevi ali tudi tedni, ko ne bo vse v redu. Na to sem pripravljen, saj je to že tretja sezona, ko se soočam s takšnimi težavami. Delam v smeri, da je vse skupaj čim bolj sproščeno in da bi zdržal celotno sezono."

Luka Božič se v čolnu počuti bolj sproščeno. Foto: Damiano Benedetto

Razpoloženje je boljše

V preteklih letih mu je bilo vse prej kot lahko, saj ni mogel niti normalno klečati v čolnu, danes se zaradi boljšega počutja spreminja tudi njegovo razpoloženje. Opaža namreč, da na trening odhaja z veliko večjim veseljem in komaj čaka, da gre veslat. "Nimam bolečin in na koncu je posledica tega tudi dobro veslanje. Že na treningu uživam in samo želim si lahko, da pridejo tekme in bom lahko pokazal, kaj sem naredil v tem pripravljalnem obdobju."

"Dvignil bom svojo formo, dodal hitrost." Foto: www.alesfevzer.com

V njegovi vitrini je že kar nekaj velikih lovorik, tudi srebro z lanskega evropskega prvenstva, leto pred tem pa je bil zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala. Zdaj meni, da je z izboljšanjem stanja v položaju, ko lahko napada tudi najvišja mesta.

"Spet si želim priti na vrh. Treba je biti osredotočen in do evropskega prvenstva odpraviti vse napake. Zaupam trenažnemu procesu. Dvignil bom svojo formo, dodal hitrost. V tem trenutku ne vidim ovir, da se ne bi spet uvrščal v finale in bil bolj ali manj v stiku z najboljšimi."

