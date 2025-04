Tacenski kajakaški center bo prihodnji konec tedna, 26. in 27. aprila, gostil močno tekmovanje za slovenski pokal v slalomu na divjih vodah, ki bo štel za evropski pokal in hkrati za točke mednarodne jakostne lestvice ICF. Na savskih brzicah se bodo predstavili tekmovalci in tekmovalke iz 18 držav, tudi vsi najboljši slovenski tekmovalci.

Tekmovanje s polnim imenom I Feel Slovenia pokal v slalomu na divjih vodah bo prva izmed dveh velikih mednarodnih tekem v Tacnu v letošnjem letu. Ob koncu avgusta sledi še svetovni pokal v slalomu na divjih vodah.

Tokratne preizkušnje za evropski pokal se bodo poleg Slovenk in Slovencev udeležili še predstavniki Italije, Avstrije, Španije, Slovaške, Francije, Hrvaške, Madžarske, Švice, Srbije, Velik Britanije, Kanade, Švedske, Belgije, Nizozemske, Irske, Avstralije in Senegala, so sporočili iz slovenske kajakaške zveze.

Prihajajoče tekmovanje bo prineslo tudi prvi vikend izbirnih tekmovanj za sestavo slovenske članske reprezentance v slalomu na divjih vodah, tako da bodo vsi slovenski tekmovalci in tekmovalke še posebej motivirani za vrhunske predstave v Tacnu.

Peter Kauzer Foto: Ana Kovač

Na startnem seznamu so tako vsi najboljši, tudi kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, pa čeprav imajo na podlagi lanskih vrhunskih rezultatov mesto v reprezentanci že zagotovljeno.

V skladu s pravili in lanskimi dosežki je v člansko ekipo že uvrščen tudi kajakaš Peter Kauzer. Za preostala mesta se obeta srdit boj tekmovalcev, ki so že bili člani reprezentance, pa tudi mlajših, ki trkajo na vrata izbrane vrste.

Priložnost za preverjanje trenutne pripravljenosti bo odlična, saj bodo na startu številni vrhunski tuji tekmovalci in tekmovalke, med njimi Giovanni de Gennaro, lanski olimpijski prvak iz Pariza, ki je na EP v Tacnu postal tudi prvak stare celine, njegovi rojaki Xabier Ferrazzi, Stefanie Horn, Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Raffaello Ivaldi, Slovak Matej Benuš, Avstrijca Felix Oschmautz in Mario Leitner, Hrvat Matija Marinić, Francoza Doriane Delassus in Pierre-Antoine Tillard, Šved Erik Holmer, Irec Jake Cochrane, Senegalec Yves Bourhis, Nizozemka Lena Teunissen, Španka Clara Gonzales.

Tako v soboto, 26. aprila kot v nedeljo, 27. aprila se bodo kvalifikacije začele ob 10. uri, finale dvanajsterice najboljših pa ob 14.40.

