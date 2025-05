Za konec EP Eva Alina Hočevar šesta v krosu

"Mislim, da smo v tej disciplini nazadovali oziroma ne sledimo napredku drugih, ki imajo boljše pogoje. Pri nas se krosa praktično ne da resno trenirati, praktično nekaj vadimo v tujini. Za nas vsaka tekma pomeni dober trening, boljših rezultatov tako ne moremo pričakovati," je Ajda Novak, ki je leta 2022 na evropskem prvenstvu osvojila bron, že pred tekmo napovedala, da se bodo slovenski reprezentanti težko vmešali v boj za odličja.

Vsi so se s povprečnimi dosežki v vožnji na čas uvrstili v izločilne boje najboljših 32, a nato resnejše vloge niso igrali. V svojem prvem boju so izpadli Tine Kancler, Jan Ločnikar in Naja Pinterič, Žiga Lin Hočevar in Novak in Eva Alina Hočevar pa so z drugima mestoma v skupini uvrstili v četrtfinale.

Diskvalifikaciji sta jo ponesli v polfinale

Iz njega je v polfinale napredovala le Hočevar, pri tem pa je imela veliko sreče. Na cilj je kot zadnja prišla z večjim zaostankom, menila je, da je njene tekme konec, a so najhitrejši dve tekmovalki diskvalificirali.

"Upala sem, da je vsaj ena pred mano naredila kakšno napako, saj je pri končni razvrstitvi pomembno, ali si tretji, ali četrti. Zato sem se borila do konca in bila nagrajena. Diskvalificirali so dve in uvrstila sem se v polfinale," je dejala Hočevar.

V polfinalu ji je nato nekaj časa dobro kazalo, a se ji je že pri prvem prerivanju pri vratcih zalomilo, tekmica jo je na dovoljen način izrinila in Slovenka je ostala brez finala.

"Presenetljivo sem z rampe dobro startala, čeprav sem imela najslabši položaj. Takoj sem se prebila na drugo mesto, kar me je presenetilo. Odprla se mi je avtocesta do vratc, a nato se mi je poznalo pomanjkanje izkušenj, ko si pod pritiskom. A nisem razočarana, zame je to najboljši rezultat v krosu, mislim, da so bile tudi vožnje najboljše doslej," je bila Ljubljančanka boljše volje kot dan prej, ko je s četrtim mestom za las zaostala za odličjem na slalomski tekmi v kanuju.

Lea Novak je osvojila 12. mesto.

Zasedla je šesto mesto, Novak je bila 12., Pinterič 21., Žiga Lin Hočevar je bil 11., Ločnikar 21., Kancler pa je zasedel 29. mesto.

Pri dekletih se je Francija veselila dvojne zmage, najboljša je bila Camille Prigent, drugo mesto je zasedla Emma Vuitton, bronasto kolajno je osvojila Čehinja Olga Samkova.

Pri moških je bil najboljši Čeh Jakub Krajči pred Francozom Benjaminom Renio in Britancem Samom Leaverjem.

Podelili so tudi kolajne za vožnjo na čas. Domačinke so se veselile dvojne zmage, tudi v njej je bila najhitrejša Prigent, drugo mesto je zasedla Angele Hug, bron pa je pripadel Britanki Kimberley Woods.

Pri fantih je zlato kolajno osvojil Belgijec Gabriel De Coster, srebro in bron pa sta ostala doma, osvojila sta ju Mathurin Madore ter Renia.

Izidi: Kros:

- ženske:

1. Camille Prigent (Fra)

2. Emma Vuitton (Fra)

3. Olga Samkova (Češ)

4. Nikita Setchell (VBr)

...

6. Eva Alina Hočevar (Slo)

12. Ajda Novak (Slo)

21. Naja Pinterič (Slo) - moški:

1. Jakub Krejči (Češ)

2. Benjamin Renia (Fra)

3. Sam Leaver (VBr)

4. Mario Leitner (Avt)

...

11. Žiga Lin Hočevar (Slo)

21. Jan Ločnikar (Slo)

29. Tine Kancler (Slo) Vožnja na čas:

- ženske:

1. Camille Prigent (Fra) 58,10

2. Angele Hug (Fra) + 1,12

3. Kimberley Woods (Vbr) 1,23

4. Tereza Kneblova (Češ) 1,26

5. Maialen Chourraut (Špa) 1,62

...

15. Eva Alina Hočevar (Slo) 4,23

16. Ajda Novak (Slo) 4,42

25. Naja Pinterič (Slo) 8,03 - moški:

1. Gabriel De Coster (Bel) 53,80

2. Mathurin Madore (Fra) + 0,34

3. Benjamin Renia (Fra) 0,51

4. Manuel Ochoa (Špa) 0,55

5. Jakub Krejči (Češ) 0,70

...

21. Jan Ločnikar (Slo) 2,39

22. Žiga Lin Hočevar (Slo) 2,58

24. Tine Kancler (Slo) 2,70

