Zaradi onesnažene Sene za en dan preložili moški triatlon

Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Parizu se soočajo z velikim organizacijskim zapletom. Zaradi še vedno onesnažene reke Sene, ki teče skozi Pariz, so bili prisiljeni za en dan preložiti tekmovanje moških v triatlonu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Voda v reki Seni tako še vedno ni primerna za plavanje, plavanje v reki bi lahko zaradi previsoke ravni bakterij še vedno imelo resne zdravstvene težave za športnike, navaja agencija AFP.

Organizacijski odbor olimpijskih iger, mednarodna triatlonska zveza in lokalne oblasti so pred tem odpovedali oba plavalna triatlonska treninga.

Onesnaženje reke je posledica deževja, ki je padlo v petek in soboto v Parizu ter je poslabšalo kakovost vode.

Triatlon je prva olimpijska disciplina, ki mora biti izvedena v reki, pred plavanjem v odprtih vodah v drugem tednu olimpijskih iger v Parizu.

Najnovejše analize vode kažejo, da so "vrednosti, zabeležene na določenih mestih plavalne proge", "celo višje od sprejemljivih meja", so sporočili v skupni izjavi svetovne triatlonske federacije Svetovnega triatlona in organizacijskega odbora OI v Parizu.

Foto: Reuters

Moški triatlon bodo skušali izpeljati v sredo z začetkom ob 10.45, po ženskem tekmovanju, ki naj bi ga izpeljali ob 8. uri. Seveda bosta obe tekmovanji lahko potekali, če bodo naslednje meritve pokazale ustrezno kakovost vode.

Če bi bila kakovost Sene še vedno nezadostna, bi bila možna nadaljnja preložitev v petek, navajajo organizatorji, katerih "prioriteta je zdravje športnikov".

Za zdaj z organizatorji ne sodeluje vreme. Francoska meteorološka služba namreč tudi za danes zvečer napoveduje nove nevihte in dež, kar bi lahko znova poslabšalo kakovost vode.

V primeru intenzivnih padavin prihaja do izpusta neprečiščene meteorne vode v reko, kar naj bi preprečili zadrževalni objekti, slovesno odprti tik pred igrami.

Gre za prvi večji organizacijski tekmovalni zaplet organizatorjev, obetajo pa se še drugi dogodki v Seni: mešana triatlonska štafeta 5. avgusta, nato preizkušnje v daljinskem plavanju (8. in 9. avgusta) in paratriatlonu (1. in 2. septembra).