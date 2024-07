Razočarani Savšek jezno nad sodniško odločitev: To se ni zgodilo prvič

Eden izmed slovenskih adutov za odličje na letošnjih olimpijskih igrah kanuist Benjamin Savšek je v finalu slaloma na divjih vodah osvojil enajsto mesto, potem ko so mu sodniki pripisali kazen 50 kazenskih sekund zaradi izpuščenih petih vrat. "Nad to odločitvijo sodnika sem res razočaran, ker se to ni zgodilo prvič," je bil po koncu v cilju prizorišča razočaran Savšek.

Čeprav šport pogosto piše lepe in nepozabne zgodbe, pa se pogosto zgodi, da športniki na lastni koži okusijo tudi grenkobo in krutost, ki ga prinaša profesionalni šport. Svojih četrtih olimpijskih iger se bo s cmokom v grlu zagotovo spominjal tudi Benjamin Savšek, ki je v Parizu nastopal kot branilec olimpijskega zlata, glede na rezultate v tej sezoni pa je bil tudi eden izmed favoritov za odličje.

Savšek je bil sicer v prihodu v cilj zadovoljen, saj je mislil, da si je zaradi dotika prislužil le kazen dveh sekund oziroma pribitek, ki bi danes popeljal do bronastega odličja. A sledil je velik šok za slovenski tabor, saj je Ljubljančan po naknadni odločitvi video sodnika prejel kazen petdesetih sekund, ki ga je na konec potisnila na enajsto mesto. Čeprav se v taboru slovenskega olimpijca z odločitvijo nikakor niso strinjali, pa je Savšek na koncu ostal brez tako želenega odličja.

Foto: Guliverimage

Razočaran nad sodniško odločitvijo

S kislim nasmeškom in razumljivo razočaran je po koncu odgovarjal tudi na novinarska vprašanja. "Niti sam ne vem, kaj se je dogajalo," je na vprašanje, kaj se je zgodilo pri tistih usodnih vratcih ob pogledu v tla dejal Savšek. "Niti nimam zdaj kaj dosti za spremeniti, a sodniška odločitev je bila, da sem namerno odrinil vratca. Nisem jih namerno odrival, ker sem bil v sredini vrat, a sem moral nekako veslo spraviti čez vrat in se je na žalost zgodil dotik vrat in sodnik se je odločil, da sem namerno odrinil količek. Nad to odločitvijo sodnika sem res razočaran, ker se to ni zgodilo prvič, res je krivično. Danes bi se sicer res razveselil tega tretjega mesta, če bi mi uspelo priveslati do tam. Ob prihodu v cilj sem bil zadovoljen, upal sem, da mi uspe priti do stopničk, potem pa mi je kar nekoliko zastal dih, ko sem videl, kaj se je zgodilo," je bil jasen Savšek.

"Med samo vožnjo nisem niti pomislil, da bi mi lahko prisodili kazen 50 sekund. Če bi vedel, da sem dobil to kazen, verjetno ne bi potem več napadal tako, kot sem potem. Mislil sem, da bo dotik, zdaj pa nimam kej več spremeniti. Na žalost nimam kaj drugega, moral bom vse sprejeti," razočaranja ni skrival Slovenec.

Savšek je na otvoritvi iger vihtel slovensko zastavo. Foto: www.alesfevzer.com

Moči varčeval za finale, nato pa ...

Ta se je sicer na progi počutil dobro, bil je boljši iz vožnje v vožnjo. V polfinalu je bil danes peti, v finalu je delovalo, da lahko stori še korak naprej. "Proga je bila zahtevna, nekoliko sem varčeval moči za to finale, brez dotika bi bila vožnja še bolj vrhunska, a na žalost sem morda nekoliko preveč pritisnil na plin čez tista vrata. Zgodil se je dotik, za katerega se je izkazalo, da naj bi bil nameren, čeprav temu ni bilo tako. Našim trenerjem sem rekel, če lahko dajo pritožbo oziroma če lahko vsaj dobimo obrazložitev, zakaj so se tako odločili. Sodniki na vratih so pokazali dotik, potem pa se je videosodnik odločil, da je bilo namerno odrivanje vrat. Naših trenerjev niso niti spustili zraven, da bi dobili obrazložitev, zakaj so se odločili, kot so se. Tako to je v našem športu," je le skomignil z rameni Savšek.

"Verjetno bo vse skupaj še prišlo za mano, ker sem si res želel še enih stopničk na olimpijskih igrah, ki so samo na vsaka štiri leta. A bomo videli, kako in kaj naprej. Še vedno veslam z užitkom, je pa škoda, da se ti taka odločitev zgodi na največji tekmi v karieri," je še pristavil 37-letni izkušeni slovenski olimpijec.

Tudi Inaki Gomez je bil več kot nezadovoljen s sodniško odločitvijo. Foto: Ana Kovač

Gomez: Zame je danes bronast

Nad sodniško odločitvijo so bili ogorčeni tudi v taboru Savška, najbolj trener in vodja panoge Inaki Gomez. "Težko je kaj povedati. Mislim, da je bila sodniška odločitev napačna, napačno so si interpretirali pravila. Kar so rekli, ni imelo smisla. Pravilo pravi, da če količek premakneš namerno, dobiš 50 sekund kazni, to naj bi storil tudi Benjamin, a iz videa je več kot očitno, da je bil njegov namen daleč od tega in da je povsem naravno odreagiral. A to je del športa, moramo spoštovati odločitev. Skušali bomo črpati samo pozitivno, sploh to, kako je Benjamin po tistem dotiku nadaljeval, kako je napadal. Zame je danes bronast, žal pa je tako, kot je, tudi če se ne strinjamo s tem, kako se je danes vse skupaj odvilo," je bil jasen Španec. "Nismo imeli možnosti pritožbe, nič ne moreš narediti. Vse skupaj nima smisla. Benjamin je rastel skozi tekmovanje, iz vožnje v vožnjo je bil boljši. Kljub vsemu smo nanj res ponosni," je še pristavil Gomez, ki sicer od konca leta 2020 dela pod okriljem Kajakaške zveze Slovenije.

Preberite še: