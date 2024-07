Veslača v torek pred uro resnice

Veslaški center na reki Marni bo v torek gostil oba četrtfinala slovenskih skifistov Nine Kostanjšek in Isaka Žveglja. Veslači so na vrnitev na igre čakali 12 let, s tvorcem prejšnjih uspehov Milošem Janšo pa oba Slovenca, kljub uvrstitvi na igre s posebnim vabilom, napadata polfinale.