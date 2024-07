Jorgić išče ne najboljšo različico Britanca, Kožul stavi na samozavest

Jorgić, ki bo v torek praznoval 26. rojstni dan, v prvem krogu proti Singapurcu Izaacu Queku ni bil zadovoljen s svojo igro. Delal je preveč napak, ne sicer tistih večjih, kot je poudaril po prvem dvoboju, pa bo skušal igrati predvsem bolj agresivno. Kani tudi popraviti servis in sprejem. "Ko igram agresivno, lahko igram z vsakim igralcem, tudi s Kitajci," je prepričan Hrastničan. Naslednja ovira na poti do morebitne ponovitve Tokia in posamičnega četrtfinala še ne bo kitajska, a je Britanec Liam Pitchford v karieri že premagoval najboljše Kitajce.

"Na OI v Tokiu sva že igrala, šlo je za tesen obračun, premagal sem ga s 4:1. Ne vem, kaj pričakovati, saj lahko igra vrhunsko in premaga tudi Kitajce, glede na to da je že premagal Fana Zhendonga in ostale," o 41. igralcu svetovne lestvice pravi Jorgić. V isti sapi je dodal: "Lahko pa igra res slabo. Upam, da ne bo v dobri formi in da bom jaz v boljši. Da pokažem borbenost in motivacijo tudi v naslednjem obračunu. Iskreno upam, da bom rasel iz tekme v tekmo, pokazal boljšo igro in se skušal uvrstiti med 16 najboljših."

Jorgić v sredo, Kožul v boj že danes

Jorgića obračun drugega kroga čaka predvidoma v sredo, medtem ko bo dan prej okoli 15. ure v južni pariški dvorani številka 4 igral Kožul. Logatčan prvič igra v posamični konkurenci na OI in želi to kar najbolje izkoristiti.

Denija Kožula nov dvoboj čaka že danes. Foto: www.alesfevzer.com

"To so sanje vsakega športnika in vsak bo rekel, da je to nekaj neverjetnega. Za to se gara celo življenje in mi smo eni izmed srečnežev, ki smo lahko tukaj," pravi Kožul, ki je kot 126. igralec sveta v prvem krogu izločil 42-letnega Indijca Kamala Achanto, ki zaseda 40. mesto.

V torek ga čaka še zahtevnejša naloga, če je soditi po mednarodni razpredelnici. Tekmec bo namreč Japonec Shunsuke Togami, 15. igralec svetovne lestvice. Po prvem dvoboju je Kožul dejal, da ima izkušnje z igranjem proti višje uvrščenim tekmovalcem. Tudi z Japoncem. "Z Japoncem sem tudi že igral v bundesligi. Vodil sem z 2:1 v nizih in na koncu izgubil z 2:3. Seveda je na papirju on favorit, jaz pa ga bom napadal. Če bom igral kot na prvi tekmi, verjamem v zmago."

Jorgić verjame v Kožula

Vanj verjame tudi Jorgić, ki je po svojem obračunu pohvalil nekoč zelo obetavnega mladinca. "Ko je bilo tesno, je pokazal, da je iz pravega testa in dokazal, zakaj je bil pri mladincih zelo visoko postavljen. Trenutno je žal padel po lestvici, a verjamem, da se lahko prebije med najboljših 100 in še višje."

Jorgić je v pogovoru s slovenskimi mediji med drugim govoril tudi o drugačnem občutku igranja v Evropi, kjer so družine bližje kot ob številnih "službenih" poteh v Aziji in drugod. "Vsekakor je lepo, ko imaš podporo družine. Tu je celotna družina, oče, mati, žena in otrok. Vsekakor pa so tudi soigralci tribun zelo glasni. Presenetilo me je tudi, da je veliko francoskih navijačev navijalo zame, kar me veseli in daje neko dodatno motivacijo za naprej. Lepše je igrati v Evropi kot v Aziji," pravi Jorgić.

Dolga potovanja so po njegovem mnenju pustila posledice tudi pri najboljših igralcih, opozarja. Tu je že pospremil izpad nekaterih nosilcev kot denimo Nigerijca Quadrija Arune in težave še nekaterih drugih v prvem krogu. Zato se tudi sam zaveda pasti dolge sezone s številnimi napornimi potovanji in bo skušal na OI obrniti nov list po zanj kljub 18. mestu na svetovni lestvici ne ravno najbolj uspešni sezoni.