Neverjetna olimpijska zgodba: dvoboj osvojila pri 61 letih #video

Ni Xialian, ki od leta 1991 igra za Luksemburg, je v prvem krogu premagala turško igralko Sibel Altinkayjo. Dvoboj se je končal z izidom 4:2 v nizih, po zadnji točki pa je 61-letna Ni Xialian požela bučen aplavz občinstva. S to zmago je postala najstarejša namiznoteniška igralka, ki je zmagala na olimpijskih igrah.

Leta 1983 bila že svetovna prvakinja

Nekdanja športnica Kitajske se po končanem dvoboju ni počutila prav nič drugače kot njene tekmice, saj je že pred leti dejala, da se po srcu počuti zelo mlado. Ni Xialian, sicer rojena v Šanghaju, je leta 1983 postala svetovna prvakinja v mešanih dvojicah, ko je igrala še za Kitajsko. Očitno pa jo zelo cenijo tudi v Luksemburgu, saj je na otvoritveni slovesnosti nosila zastavo.

Vedela je, da je boljša

Po končanem dvoboju je povedala, da je proti turški nasprotnici že večkrat igrala. V dvoboju je vodila že s 3:0, potem pa je nasprotnica znižala na 2:3. Pozneje se je zbrala, dobila šesti niz in se zasluženo veselila zmage. Predvsem ji je pri tem pomagala psihološka priprava.

Ko so jo vprašali, kako ji je uspelo zmagati, jim je ta odgovorila: "Ker sem vedela, da sem boljša. Lahko zmagam, če igram dobro. Zato ne morem čakati, ampak moram igrati agresivno. Moram biti boljša." Ni Xialian, ki bo v naslednjem krogu po vsej verjetnosti igrala proti prvi igralki sveta, je, kot so njene besede povzeli pri RTL, dejala še: "Upam, da bo lepa tekma in cenila bom vsako točko."

