Plavalka je imela spomladi kopico težav z zdravjem, še vedno hodi na fizioterapijo zaradi poškodovane rame, prebolela je koronavirus in si poškodovala prst na roki. A vsaj s tega vidika trener Tomaž Torkar odgovarja, da so bile to težave v obdobju treningov, za tekmo so poškodbe sanirali.

"Končno lahko plava brez naprstnika"

"Zdaj končno lahko plava brez naprstnika in tudi rama bo zdržala. Tudi na zadnjem treningu sem videl, da plava bolj z lahkoto, da je sproščena. To kažejo merjenja na treningu in razplavanje. Seveda je tekma naporna tudi psihično in je dobro, da se je tudi po tej strani sprostila v štafeti," je po tekmi dejal Torkar.

Za polfinale trener Olimpije dodaja: "Glede na izide v štafeti si upam trditi, da če ponovi svoj izid ali je le malenkost boljša, vendarle gre za dopoldanski del nastopa, je polfinale dosegljiv. Tudi skupina je ugodna, saj ima ob sebi Kitajko, ki ima sicer boljši osebni rekord, štafeta pa je pokazala, da se tukaj z njo lahko meri. Jutri ob 12.50 bo jasno vse."

"Pogoji so za vse enaki"

"Pogoji so za vse enaki. Francozi imajo električne avtomobile, trajnostno embalažo in očitno varčujejo tudi pri vodi." Foto: Guliverimage Vprašanje je tudi, kako se bo 24-letna Ljubljančanka znašla v bazenu, ki je nekoliko plitkejši od običajnih in so zanj že zaokrožile informacije, da je tudi nekoliko počasnejši, na kar kažejo doseženi izidi.

"Pogoji so za vse enaki. Francozi imajo električne avtomobile, trajnostno embalažo in očitno varčujejo tudi pri vodi," se je v drugem delu izjave pošalil Torkar ter seveda pokimal, da je pozimi ogrevanje vode tako mnogo cenejše.

Na nastop naj ne bi vplivala niti podpora s tribun. Ta bo nekoliko manjša, saj so že danes domov v Slovenijo odpotovale štafetarke Tjaša Pintar, Janja Šegel in Katja Fain.

V Parizu ostaja edini moški plavalec Sašo Boškan, slovenska reprezentantka pa lahko računa tudi na mamo, ki je v vseh teh letih prisotna praktično na vseh velikih tekmovanjih.