Slovenski športniki in športnice so v samostojni državi osvojili 29 odličij na poletnih olimpijskih igrah. Bero kolajn je kot prva v Parizu okrepila slovenska judoistka Andreja Leški. Postala je olimpijska prvakinja v kategoriji do 63 kg in poskrbela za deveto zlato slovensko olimpijsko medaljo v zgodovini poletnih olimpijskih iger. Bi lahko Slovenija letos v Franciji dočakala še jubilejno deseto?