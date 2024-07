Andreji Leški odprta pot v četrtfinale, cilj kolajna

Slovenski judo v torek čaka dan D. V kategoriji do 63 kg se bo predstavila Andreja Leški, ki ima kot sedma nosilka ugoden žreb in odprto pot v četrtfinale, od tam dalje pa lahkih tekmic ni več. Cilji Koprčanke, ki vadi pri Bežigradu, pa so mnogo višji - kolajna.

"Želim si kolajno. Seveda čutim pritisk in stres, a s tem sem se sposobna dobro soočati, kar sem zadnji dve leti dokazovala na tatamiju," je pred tekmo povedala slovenska šampionka, dobitnica kolajne na zadnjih dveh evropskih in na lanskem svetovnem prvenstvu.

Želja je še toliko večja, saj si je po kakovosti priborila nastop na olimpijskih igrah že v Tokiu, tam pa nato v internem dvoboju s Tino Trstenjak zaradi pravila ene tekmovalke na državo ostala brez olimpijske tekme, pa čeprav sta bili obe Slovenki na svetovni lestvici uvrščeni med najboljšo peterico.

Pot proti boju za medalje odprta

Sedemindvajsetletna tekmovalka dodaja, da si želi le to, da gre v tekmo tako kot v vsako drugo. Žreb ima vsaj za ogrevanje zelo dober, saj bo njena prva tekmica 20-letna Gruzijka Eter Askilašvili, ki se je v ekipo uvrstila s povabilom, ker bo Gruzijo nastopala tudi na ekipni tekmi.

V nadaljevanju ji tudi večkratna afriška prvakinja Alžirka Amina Belkadi ali pa Anriquelis Barrios iz Venezuele ne bi smeli predstavljati večjih težav. Če bo šlo naprej po načrtih, pa sledijo težke borbe. Možni naslednji tekmici sta druga nosilka Kanadčanka Catherine Beauchemin-Pinard in nato v primeru zmage v polfinalu še večna tekmica slovenskih bork in branilka naslova iz Tokia Francozinja Clarisse Agbegnenou.

Na poti do uspeha bi ji lahko stala tudi Clarisse Agbegnenou. Foto: Reuters

Ta bo imela kot ena največjih zvezdnic francoskega športa tudi bučno podporo na tribunah dvorane Champ du Mars. Ne tako glasni, vsekakor pa najmanj tako srčni, pa bodo na tribunah tudi slovenski navijači, med katerimi so tudi najbližji družinski člani Leškijeve.

Trener in vodja optimistična

"Andreja je zelo osredotočena, je prava in ve, kaj hoče. Upam, da se bo to pokazalo jutri na blazini. Izziv je zahteven. Gre za tekmo, ki je na sporedu enkrat na štiri leta in lahkih tekmic ni. Ker je nosilka, se bo vsaj v uvodu izognila najboljšim, če bo šlo vse po načrtu, pa jih bo srečala v nadaljevanju," je dan pred tekmo dejal njen trener Luka Kuralt.

"V kateremkoli športu je težko napovedati olimpijsko kolajno. Mi imamo z Andrejo Leški športnico, ki ima kolajne z evropskih in svetovnih prvenstev in to je zelo podobna raven kot pri Tini Trstenjak in Urški Žolnir. Seveda bi radi nadaljevali tradicijo osvajanja odličij od leta 2004 dalje," je dodal vodja judoističnega dela odprave Gregor Brod.