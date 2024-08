To novico ste čakali: Primož Roglič gre na Vuelto!

Red Bull - BORA - Hangrohe je sporočila novico, ki so jo slovenski ljubitelji kolesarstva težko čakali. Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji. Ta se začne 17. avgusta. "V soboto Primož ne bo le praznoval vrnitve na svojo najljubšo dirko, ampak vrnitev na dirke. Po odstopu na dirki po Franciji se je kapetan zadnja dva tedna in pol pripravljal na višini za nastop na Vuelti," so zapisali pri nemški ekipi v sporočilu za javnost.

Primož Roglič se po dobrem mesecu dni vrača na dirke. Foto: Guliverimage Primož Roglič je trikrat osvojil dirko po Španiji (2019, 2020 in 2021), z Vuelte ima tudi 12 etapnih zmag. Ko je pred natanko mesecem dni, 12. julija, zaradi posledic padca odstopil po 13. etapi dirke po Franciji, je le malokdo verjel, da bo nared za nastop na španski pentlji. A za 34-letnika ni nič nemogoče! Okrevanje je bilo dobro, višinske priprave uspešne in Roglič bo od 17. avgusta pa do 8. septembra res kolesaril na Dirki po Španiji, v Sloveniji pa bomo dogajanje zagotovo vsi napeto spremljali.

Resno računajo tudi na Daniela Martineza. Foto: Guliverimage Roglič sicer ne bo edini adut ekipe Red Bull - BORA - Hansgrohe na Vuelti. Zapisali so, da imajo še dva kandidata za skupno zmago, in sicer Danija Martineza in Aleksandra Vlasova. Tudi Vlasov je Tour končal predčasno, Martinez pa je letošnjo dirko po Italiji končal na drugem mestu, kar je bil največji uspeh njegove kariere. Za nemško ekipo bodo v Španiji še dirkali Roger Adria, Nico Denz, Patrick Gamper, Florian Lipowitz in zmagovalec slovenske pentlje Giovanni Aleotti.

"Tudi na tretjo tritedensko dirko gremo z visokimi ambicijami," je zatrdil šef ekipe Rolf Aldag. "Izbrali smo osem kolesarjev, s katerimi se ne bomo skrivali, ampak bomo agresivno napadli skupno zmago. Moramo pa še počakati, če nam to res lahko uspe. Po padcih in poškodbah ter pettedenskem premoru od dirk tako Primož kot Aleks nista imela idealnih priprav na dirko grand toura." Dirka se bo začela v Lizboni z 12-kilometrskim kronometrom.

V nemški ekipi so še sporočili, da se jim bo naslednje leto pridružil Laurence Pithie, obetavni 22-letni Novozelandec, ki si je v tej sezoni utrl pot med najbolje in se že izkazal na dirkah Milano-San Remo in Pariz-Roubaix.