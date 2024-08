Pogačarjevi imajo črn seznam. "Nočete se znajti na njem."

"Tadej in Remco (Evenepoel, op. p.) sta prijatelja, česar za Vingegaarda ne moremo reči. Tadej in Jonas se spoštujeta, ampak to ne pomeni nujno, da sta si všeč. V pelotonu imaš prijatelje, pa tudi kolesarje, ki jih ne maraš," je razlagal Nils Politt, ki je bil pomemben član ekipe UAE Emirates na letošnji Dirki po Franciji. Nemec je na olimpijskih igrah v Parizu nastopil na cestni dirki, kjer se mu je dogodilo tole.

"Za Vingegaarda ni nobene milosti"

"Na moštvenem avtobusu imamo dva seznama, seznam prijateljev in črn seznam. Na tem se ne želite znajti," je še pojasnil Politt. Tadeju Pogačarju je letos na Touru pomagal do skupne zmage, ob tem pa je Slovenec dobil šest etap. "Na 20 etapo smo se pripravili temeljito, ekipa jo je hotela dobiti, Tadej pa je bil v dvomih. 'Že smo dobili štiri etape, in če še to, bodo drugi jezni na nas,' nam je rekel na avtobusu pred štartom. Ampak ko je Vingegaard napadel na zaključnem vzponu, je Tadej najprej malo okleval, nato pa šel. Če bi bila z Remcom v ospredju, bi mu najverjetneje prepustil zmago, za Vingegaarda pa ni nobene milosti," se je Nemec še spomnil predzadnje etape 111. Toura s ciljnim vzponom na Couillole, ki jo je seveda dobil Pogačar.

"Na Touru so Tadeja testirali vsak dan, včasih tudi dvakrat"

Razgovoril se je še o tem, da pri Pogačarju ne šteje nobena strategija, ki si jo zamislijo pred dirko, saj na kolesu nato vselej zahteva hitrejšo vožnjo, čeprav mi tega izmučeni moštveni kolegi ne morejo zagotoviti. "Nekajkrat mi ga je še uspelo malce upočasniti, ampak na Plateau de Beille ga ni mogel ustaviti nihče." Na tem klancu je Pogačar podrl vse rekorde, Pantanijev čas iz leta 1998 je izboljšal za več minut. Pa ne samo on, boljša od Pantanija sta bila tudi Evenepoel in Vingegaard.

"Za dopinške kontrole moramo biti na voljo 24 ur in na Touru so Tadeja testirali vsak dan, včasih tudi dvakrat na dan." Foto: Guliverimage

"Teh dosežkov ni mogoče primerjati. V Pantanijevem času so vozili kolesa, ki so tehtala devet kilogramov, danes imajo naša 6,8 kilograma. Vsa naša oprema je najhitrejša mogoča, od čelad, nogavic, oblačil. Tega prej ni bilo. Ljudje se tudi ne zavedajo, da danes ne moremo početi stvari, ki so jih takrat. Za dopinške kontrole moramo biti na voljo 24 ur in na Touru so Tadeja testirali vsak dan, včasih tudi dvakrat na dan. Pred etapo pridejo na avtobus po vzorec. To je vsekakor vdor v zasebnost, ampak je del igre. Zavedamo pa se, da so del igre tudi nenehni dvomi in vprašanja," je še povedal Politt.

O Rogličevih padcih

Lani je Nemec po treh sezonah zapustil moštvo BORA - hansgrohe, temu pa se je letos pridružil drugi slovenski kolesarski superzvezdnik Primož Roglič. In kaj Politt meni o Zasavčevem padcu in novem odstopu z dirke vseh dirk? "Na Touru je dirkal šestkrat in trikrat odstopil zaradi padca. Pri tokratnem resnično ni mogel storiti ničesar, nekaj njegovih padcev pa je takšnih, da se človek vpraša, kaj počne. Je drugi teden dirke, 160 kolesarjev brez težav zapelje skozi ovinek, on pa pade?!"

