Pred leti, nekje do sredine 60. let prejšnjega stoletja, je bilo povsem vsakdanje, da so se profesionalni kolesarji kar med dirko ustavili v lokalu ob trasi, da bi obnovili zalogo hrane in vode, nekateri so si privoščili celo alkohol. Na sobotni olimpijski dirki v Parizu je podoben postanek moral opraviti tudi nemški kolesar Nils Politt, moštveni kolega Tadeja Pogačarja, ki se je moral kar med dirko odzvati klicu narave.