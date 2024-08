Tadej Pogačar kolesarju v komi poslal ganljivo sporočilo

"S tabo sem in ti želim vse najboljše. Rad bi te spet srečal na cestah." S temi besedami je najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar 21-letnemu kolesarju Danielu Gianelii, ki je v sredini julija na treningu trčil z neprevidnim motoristom in je trenutno v komi, zaželel čim hitrejše okrevanje.

Enaindvajsetletni italijanski kolesar Daniel Gianello, član ekipe Team Overall Tre Colli, je 17. julija med treningom blizu Bernine v Švici doživel hudo nesrečo. Na njegov vozni pas je zapeljal motor in zbil nesrečnega kolesarja iz Torina. Kljub hitremu posredovanju in helikopterskemu prevozu v bolnišnico v Lugano je mladenič še vedno na zdravljenju.

Sporočilo Tadeja Pogačarja: "Živijo, Daniel, tukaj Tadej. Slišal sem za tvojo nesrečo in ti želim čimprejšnje okrevanje. Upam, da boš slišal to sporočilo, s tabo sem in ti želim vse najboljše. Rad bi te spet srečal na cestah."

Od nesreče je prestal več operacij, vključno s posegom na goleni, in čeprav je bilo njegovo stanje sprva stabilno ter se je začelo izboljševati, se je pojavila pljučnica, ki je vse skupaj bistveno poslabšala. Zaradi boljšega zdravljenja so se zdravniki, ki jih najbolj skrbijo kolesarjeva pljuča, odločili za umetno komo.

Ko je Tadej Pogačar izvedel za nesrečo, je družini Gianello poslal videosporočilo, v katerem Danielu želi čim hitrejše okrevanje ter mu sporoča, da ga ima v mislih in da si želi, da se čim prej spet srečata na cestah. Pogačar in Gianello se tudi osebno poznata, februarja lani sta skupaj trenirala na Francoski Rivieri.

Pogačar si je po naporni sezoni, v kateri je osvojil tako Dirko po Italiji kot Franciji, vzel nekaj počitka. Njegov naslednji cilj je svetovno prvenstvo v Zürichu v Švici konec septembra. Tam bo odkrito napadel naslov svetovnega prvaka in mavrično majico.

