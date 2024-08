Roglič padel že pred štartom? Takole je poziral brez zoba.

Je Primož Roglič padel še pred sobotnim začetkom Vuelte? Na Instagramu je objavil fotografijo, kako je ostal brez zoba. "Živjo, Lizbona. Tole se je pa dobro začelo, a ne?" Dodal je smeška. Očitno hujšega ni, ali pa se je le pošalil z nami, saj je ta zob izgubil že pred leti in je moral zdaj le na nov poseg k zobozdravniku. "Naj se Vuelta začne." Za zdaj drugih informacij o tem, kaj se je zgodilo, ni. Padec pred začetkom dirke je samo za srečo, so mu napisali v komentarju z uradnega profila dirke po Španiji.

Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je na novinarski konferenci dan pred začetkom dirke po Španiji, na kateri bo nastopil šestič in skušal zmagati četrtič, spregovoril o svoji pripravljenosti in načinih, kako se izogniti padcem, ki so nehote postali stalnica njegovih dirk. Priznal je tudi, da po padcu na dirki po Franciji, ki jo je končal predčasno, še čuti bolečine, predvsem v hrbtu.

Nekaj ur pozneje pa je na družbenih omrežjih delil naslednjo fotografijo:

Ta zob je Roglič sicer izgubil že pred desetimi leti, tako da je povsem možno, da je zdaj moral samo na pregled in so mu zob le znova namestili. In vemo, kakšen šaljivec je Kisovčan in se je morda tako pred sobotnim začetkom 79. španske pentlje le pošalil z nami.