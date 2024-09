Primož Roglič na brutalnem vzponu spet odščipnil čas Benu O'Connorju

Podrobneje Dirka po Španiji, 15. etapa:

Cilj - Ubežnik Pablo Castrillo je zmagovalec dneva, ki je ponovil uspeh iz 12. etape, v kateri je bil prav tako najboljši. Drugi je bil Aleksandr Vlasov, ki je s 23-letnikom uprizoril veliko bitko za etapno zmago na izjemno strmem delu zaključnega vzpona. Primož Roglič je prišel v cilj v družbi Enrica Masa, ki se je pred tem celo nekoliko odpeljal Rogliču. Benu O'Connorju sta odščipnila novih 38 sekund. Roglič za rdečo majico zaostaja 43, Mas 2:23. Dobro vožnjo je prikazal tudi mladi Mattias Skjelmose, ki je bil tik za Rogličem in Masom.

V ponedeljek je na Vuelti prost dan.

Turning hell into glory 🔥 Pablo Castrillo is victorious atop Cuitu Negru. Relive the LAST KM thanks to @carrefour_ES.



🔥 Convertir el infierno en gloria... Pablo Castrillo es el más fuerte en el Cuitu Negru. ÚLTIMO KM gracias a @carrefour_ES.#LaVuelta24 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/vMPxQ3JzYc — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2024

Results powered by FirstCycling.com

800 metrov do cilja - Za etapno zmago se bosta udarila Vlasov in Castrillo. Roglič in Mas za njima zaostajata 1:19. Ben O'Connor 22 sekund za njima.

1,2 km do cilja - Aleksandr Vlasov lovi Castrilla. Medtem se je Enric Mas priključil Primožu Rogliču. Iz ozadja prihaja še Skjelmose. Medtem Ben O'Connor izgublja.

Foto: A. S. O. 1,8 km do cilja - Primož Roglič se oddaljuje od največjih tekmecev za skupno zmago. Cesta se je dodobra dvignila. Ben O'Connor izgublja stik.

2,1 km do cilja - Florian Lipowitz narekuje oster tempo za moštvenega kolega Primoža Rogliča. Preostali kolesarji imajo težave.

2,4 km do cilja - Tudi glavnina s favoriti je začela z najtežjim delom. Kaj bo naredil Primož Roglič?

2,9 km do cilja - Iz ubežne trojice je skočil Pablo Castrillo (Kern Pharma). Pavel Sivakov mu ne more slediti, Aleksandr Vlasov pa nima namena, saj ima za seboj še moštvenega kolega Primoža Rogliča.

4,1 km do cilja - Tempo v skupini favoritov se je spet nekoliko umiril, zato je prednost ubežnikov narasla na dve minuti. Primož Roglič ima ob sebi Floriana Lipowitza.

Zaključni klanec današnjega dne. Foto: A. S. O. 5,2 km do cilja - Sedem kolesarjev je v Rogličevi skupini. Vsi najboljši v skupnem seštevku. Ubežniki imajo 1:55. Čaka Roglič na zadnja dva kilometra, ko bo vzpon brutalen?

5,9 km do cilja - Mikel Landa je skočil. Primož Roglič je šel za njim, kakor tudi Ben O'Connor in Enric Mas.

6,4 km do cilja - V glavnini s Primožem Rogličem še vse tiho. Verjetno lahko pričakujemo osrednje dogajanje v zaključnih dveh kilometrih, ko se bo cesta dodobra postavila pokonci. Na enem delu bo tudi 24-odstotni naklon. Ubežniki imajo 2:11 prednosti. Glavnina razpada.

7,5 km do cilja - Ubežniki so prišli do težjega dela vzpona. Prednost počasi kopni. Zdaj glavnina zaostaja 2:15.

10,4 km do cilja - Pavel Sivakov narekuje tempo treh ubežnikov. Aleksandr Vlasov in mu Pablo Castrillo mu le sledita. Sivakov v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 6:31. Njihova prednost pred glavnino je 2:55. Na čelu slednje še vedno kolesarji Soudal Quick-Stepa.

12,8 km do cilja - Kolesarji se nezadržno približujejo najtežjemu delu zaključnega vzpona.

14 km do cilja - V ospredju so ostali le še Pavel Sivakov (UAE Team Emirates), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in Pablo Castrillo (Kern Pharma). Njihova prednost pred glavnino je 3:07.

17,2 km do cilja - 3:04 je prednost glavnine. Najtežji del klanca se bo začel približno sedem kilometrov pred ciljem.

18,6 km do cilja - Kolesarji so začeli z zaključnim vzponom. Prednost glavnine, v kateri je zdaj šest kolesarjev, znaša 3:05. Z delom je zaključil Jay Vine. Pavel Sivakov ima od ubežnikov najmanj zaostanka za rdečo majico. Pred začetkom dneva je zaostajal 6:31.

❤️+🚴‍♂️+⛰️𝙈𝙖𝙣 𝙫𝙨 𝙢𝙖𝙣 𝙫𝙨 𝙗𝙚𝙖𝙨𝙩



The GC favourites are on Cuitu Negru!

Los favoritos para la CG ya en el arranque del Cuitu Negru.#LaVuelta24 pic.twitter.com/ztrdqxFkyr — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2024

20,7 km do cilja - Slovenski šampion Primož Roglič je ujel priključek z glavnino.

21,7 km do cilja - Primož Roglič z moštvenima kolegoma lovi glavnino, ta pa zaostaja za ubežniki 3:11.

🔄🚴‍♂️ A bike change for Roglic ahead of the Cuitu Negru!



🔄🚴‍♂️ 🇸🇮 @rogla cambia de bicicleta antes de afrontar el Cuitu Negru.#LaVuelta24 📸 @cxcling pic.twitter.com/7GYjHByE88 — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2024

23 km do cilja - Primož Roglič je zamenjal kolo. Odločil se je za taktični manever in vzel kolo, ki je namenjeno za težje klance. In na koncu dneva bo zelo težko.

27 km do cilja - Vse bližje je zaključni vzpon Cuitu Negru. Ubežniki ga bodo začeli kot prvi. Glavnina jih ne pušča naprej. Ekipa Soudal Quick-Stepa, za katerimi je nemudoma Primož Roglič s svojimi moštvenimi kolegi.

35 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:44. Na čelu glavnine še kar kolesarji ekipe Soudal Quick-Step, ki ima v svojih vrstah Mikela Lando, kar je voda na mlin tudi našemu Primožu Rogliču, ki je dan za vodilnim Benom O'Connorjem začel z zaostankom 1:21.

V begu so Jay Vine (UAE Team Emirates), Pavel Sivakov (UAE Team Emirates), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Pablo Castrillo (Kern Pharma), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Stefan Küng (Groupama-FDJ) in Quentin Pacher (Groupama-FDJ)

40 km do cilja - Povprečna hitrost znaša kar 42,2 km/h.

45 km do cilja - Glavnina za ubežniki zaostaja 2:44, kar bi lahko bil znak, da se bodo osrednji favoriti za skupno zmago udarili tudi za današnji etapni uspeh.

55 km do cilja - Predzadnji vzpon je za ubežniki. Jav Vine je pobral tudi na tem gorskem cilju največ točk. Ob njem so še Sivakov, Vlasov, Castrillo, Armirail, Pacher in Küng. Prednost pred glavnino je 2:40.

Pred kolesarji je zdaj približno 37 kilometrov vožnje, nakar pride na vrsto brutalni zaključek dneva, ki sliši na ime Cuitu Negru. Vzpon je ekstra kategorije. Dolg je 18,9 km, povprečna naklonina bo znašala 7,4%. Zelo težko bo v drugi polovici. Povsem ob koncu bo naklon tudi 24-odstoten.

56 km do cilja - Kilometer pred vrhom je v ospredju sedmerica kolesarjev. Med njimi sta tudi Pavel Sivakov (UAE Emirates) in Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe). Prvi v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 6:31. Glavnina ima pribitek 2:29, na čelu katere so še vedno kolesarji Soudal Quick-Stepa.

🫡 the leading group is disintegrating under the pace of Jay Vine as he storms up Alto de la Colladiella for the second time!



🇦🇺 @JayVine3 está haciendo mucho daño en el grupo de fugados. El pelotón cerca ya en el Alto de la Colladiella. #LaVuelta24 pic.twitter.com/BiA2ylijZH — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2024

Foto: A. S. O. 58 km do cilja - Do vrha vzpona so še 3 kilometri.

63 km do cilja - V ubežni skupini je 19 kolesarjev. Njihova prednost pred glavnino znaša 1:26. S tempom ima težave Marc Soler. na čelu glavnine tempo narekuje ekipe Soudal Quick-Stepa, ki ima v svojih vrstah Mikela Lando. Tik za njimi so kolesarji Red Bull - BORA - hansgrohe in naš Primož Roglič.

67 km do cilja - Kolesarji se bodo kmalu začeli še drugič v današnjem dnevu vzpenjati na Alto de la Colladiella (6,4 km/8,2 %).

77 km do cilja - Najhitrejši na gorskem cilju je bil vnovič Jay Vine (UAE Team Emirates), drugi je bil pikčast Marc Soler (UAE Team Emirates), tretji Dani Martinez (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Medtem se je ubežnikov priključila nova skupina, v kateri je tudi George Bennett, ki v skupnem seštevku zaostaja 6:29. Zaostanek glavnine znaša 1:51.

78 km do cilja - V begu je zdaj veliko število kolesarjev - Steven Kruijswijk (Visma-Lease a Bike), Pavel Sivakov, Jay Vine, Marc Soler (UAE Team Emirates), Bruno Armirail, Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale), Dani Martinez, Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Riley Sheehan (Israel Premier Tech), Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Stefan Küng, Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Oier Lazkano (Movistar), Jack Haig (Bahrain Victorious), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Ion Izagirre (Cofidis) in Pablo Castrillo (Kern Pharma) so vodilni. Sledijo jim Oscar Rodriguez (Ineos Grenadiers), George Bennett, Marco Frigo (Israel Premier Tech) in Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan). Glavnina zaostaja 2:26. V skupnem seštevku rdečo majico najbolj ogroža Pavel Sivakov, ki je dan začel z zaostankom 6:31.

81 km do cilja - Pravi kaos imamo v 15. etapi. Glavnina je razpadla na številne skupine. V ospredju imamo osem ubežnikov, ki niso nevarni za rdečo majico. 22 sekund za njimi zaostaja skupina zanimivih kolesarjev. Pavel Sivakov (UAE Emirates) je v njej in v skupnem seštevku zaostaja 6:31. V njej je tudi Aleksander Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki ima sicer zaostanek 10:55. V ozadju je nova skupina, v kateri je George Bennett (Israel Premier Tech), ki ima zaostanek 6:29.

83,4 km do cilja - Ubežniki so s prednostjo 1:38 pred glavnino začeli z vzponom na drugi gorski cilj. Zanimivo je, da je glavnina pustila skočiti Pavla Sivakova (UAE Emirates), ki je v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 6:30.

85 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 1:17.

90 km do cilja - Marc Soler (UAE Team Emirates), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Riley Sheehan (Israel Premier Tech), Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Ion Izagirre (Cofidis) in Pablo Castrillo (Kern Pharma) so šli v beg. V ozadju se v glavnini vseskozi dogaja kaos. Najbolj aktivni so v vrstah UAE Emirates.

95 km do cilja - Zanimivo dogajanje v etapi. Marc Soler (UAE Emirates) in še nekateri so diktirali hiter tempo in glavnina je ujela ubežnike. Zanimivo zato, ker je bil med ubežniki moštveni kolega Jay Vine. Kolesarje čaka nekaj ravninskega "predaha", zatem bo prišel na vrsto novi gorski cilj - Alto de Santo Emiliano (5,6 km/4,9 %) ima predznak III. kategorije. Povprečna hitrost znaša 42,7 km/h.

100 km do cilja - Pri spustu se je ubežna skupina zadelila na dva dela. Max Poole (DSM-Firmenich-PostNL) je pospešil, za njim pa sta šla Jay Vine (UAE Team Emirates) in Ion Izagirre (Cofidis).

Rezultati na Alto de la Colladiella (km 37.6)

1. Jay Vine (UAE Team Emirates) 10 točk

2. Marco Frigo (Israel-Premier Tech) 6

3. Max Poole (DSM-Firmenich-PostNL) 4

4. Pablo Castrillo (Kern Pharma) 2

5. Ion Izagirre (Cofidis) 1

106 km do cilja - Za kratek čas sta iz glavnine skočila Pavel Sivakov in Primož Roglič. Ben O'Connor je hitro ukrepal. Prednost ubežnikov je zaradi skokov v glavnini ekspresno skopnela. Zdaj je le še 22 sekund.

🏁 - 106 km



The peloton has exploded on Collaidella! The favourites have almost neutralised the breakaway... have they forgotten what's still to come today? 👀



🤪 El pelotón ya no existe en las rampas de la Collaidella... ¡Los favoritos al frente cerca de neutralizar la… pic.twitter.com/JGpgRHLEEd — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2024

110 km do cilja - Adam Yates (UAE Team Emirates), Mattia Cattaneo (T-Rex Quick-Step), Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) in Dani Martinez (Red Bull-Bora-Hansgrohe) so ujeli Marca Solerja (UAE Team Emirates) in Michaela Woodsa (Israel Premier Tech).

111 km do cilja - Marc Soler (UAE Team Emirates) in Michael Woods (Israel Premier Tech) sta skočila iz glavnine, ki za osmerico ubežnikov zaostaja 1:59.

112 km do cilja - Max Poole (DSM-Firmenich-PostNL, Jay Vine (UAE Team Emirates), Marco Frigo (Israel Premier Tech), Ion Izagirre (Cofidis), Riley Sheehan (Israel Premier Tech), Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) in Pablo Castrillo (Kern Pharma) imajo 51 sekund prednosti pred glavnino. Kolesarji so začeli z vzponom na kategoriziran klanec Alto de la Colladiella (6,4 km/8,2 %).

121 km do cilja - Osem kolesarjev je v begu in imajo 18 sekund prednosti pred glavnino. Povprečna hitrost na začetku znaša 47,8 km/h.

128 km do cilja - Prvi kategoriziran vzpon današnjega dne bo predstavljal Alto de la Colladiella (6,4 km/8,2 %). Nanj se bodo povzpeli še enkrat v nadaljevanju etape.

130 km do cilja - "Eden najtežjih vzponov v Španiji nas čaka. Ena najbolj pomembnih etap. In zelo pomemben dan je pred nami," je dejal športni direktor Red Bull – BORE – hansgrohe Patxi Vila.

Tudi v današnji etapi bo v rdeči majici najboljšega kolesaril Ben O'Connor, ki pa bi jo lahko glede na zahtevnost trase lahko izgubil. Primož Roglič na drugem mestu zaostaja 1:21, tretji Enric Mas 3:01. Richard Carapaz na četrtem mestu 3:13, peti Mikel Landa pa 3:20.

131 km do cilja - šesterica kolesarjev je šla v beg.

A group of 6⃣ has managed to get themselves a small gap, but there's plenty of action from the peloton behind!



Un grupo de 6⃣ ciclista se marcha con ligera ventaja aunque siguen llegando ataques desde el pelotón.



🇩🇰 @jonasgregaard

🇳🇿 @reubentnzl

🇩🇰 @k_asgreen

🇪🇸 @TxominJ… pic.twitter.com/uY5kzRHCxq — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2024

Začenja se 15. etapa Vuelte, sicer ima samo 143 km, a je od tega 89,4 kilometra v klanec! Naredili bodo 3.804 višinske metre. Že po 30 km se začne prvi klanec (prva kategorija), nato sledi en krajši tretje kategorije in po 80 km še drugi vzpon prve kategorije. Veliki finale pa bo drugi vzpon v zgodovini Vuelte na Cuitu Negru. Ta klanec je dolg skoraj 19 km, ima 1.835 višincev in zadnje tri kilometre naklon 13 stopinj.