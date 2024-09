Primož Roglič priznal, da je trpel, a bil zadovoljen

Vedelo se je, da bo v nedeljski 15. etapi osrednjo vlogo v boju za skupno zmago na Vuelti odigral zaključni vzpon na Cuitu Negru. Skoraj 19 kilometrov dolg vzpon s povprečno 7,4-odstotno naklonino je bil pred kolesarji. Prav tako je bilo jasno, da se bodo tisti najboljši udarili na najtežjem delu, ki je bil približno tri kilometre pred ciljem.

Neizprosen boj med Pablom Castrillom in Aleksandrom Vlasovom. Foto: Guliverimage V ospredju smo medtem za etapno zmago sprva gledali troboj Pavel Sivakov – Aleksandr Vlasov – Pablo Castrillo. Nato se je Španec odpeljal, Vlasov mu je priključil, povsem ob koncu pa je imel 23-letni španski junak največ moči in se po 12. etapi veselil novega uspeha.

Zagotovo najlepša zmaga v karieri

"Zelo sem bil vesel že prve zmage, a je ta še slajša. Na koncu je bilo zelo strmo. K sreči sem pridobil nekaj s tempom, ki ga je narekoval Pavel Sivakov," je sprva v cilju razlagal španski junak Castrillo iz ekipe Equipo Kern Pharma.

Veselje Pabla Castrilla. Foto: Sprint Cycling Agency

Veselil se je že v 12. etapi, zdaj pa še na brutalnem ciljnem vzponu na Cuitu Negru. V zaključku je bil naklon ceste celo 24-odstoten, tam pa je bil veliko bitko z Vlasovom (Red Bull – BORA - hansgrohe). Rogličevega moštvenega kolega se je otresel povsem v zaključku in se razveselil novega uspeha: "To je zagotovo najlepša zmaga v moji karieri."

Roglič se je sprva odpeljal skupaj z moštvenim kolegom, nato v cilj prikolesaril z Masom

V ozadju smo v skupini favoritov za rdečo majico najprej na najtežjem delu videli, kako je Nemec Florian Lipowitz potegnil naprej moštvenega kolega Primoža Rogliča, ki se je nato odpeljal vsem osrednjim tekmecem. Ker je pred zaključnim vzponom še zamenjal kolo, ki je bilo bolj prilagojeno za neizprosen zaključek dneva, je bilo pričakovati, da se bo njegov naskok povečeval.

Enric Mas se je za trenutek odlepil od Rogliča, ki pa ga je do cilja ujel. Foto: Guliverimage

Napad se mu ni izšel kot tisti v 13. etapi. Priključil se mu je Enric Mas (Movistar), ki se je nato celo nekoliko odpeljal naprej, a ga je Rogla povsem v zaključku ujel. Za njima je v cilj prišel mladi danski nadarjeni kolesar Mattias Skjelmose (Lidl Trek).

Roglič trpel, a se bolje počuti

Negotovost v zelo meglenem ciljnem delu je obstajala glede zaostanka vodilnega na dirki Bena O'Connorja (Decathlon AG2R). Na koncu je ura pokazala, da sta mu odvzela novih 38 sekund.

Kako težko je bilo na brutalnem klancu, daje jasno vedeti prva izjava Rogliča za Eurosport po prihodu v cilj: "Ne vem, koliko smo izgubili v primerjavi z rdečo majico. Spredaj je bil?"

Ko mu je novinar dejal, da je bil O'Connor za njim, je pristavil: "Dobra predstava. Bolje je pridobiti kot kaj izgubiti. Vesel sem. Na koncu je bilo strmo. Mučil sem se, a je bilo dobro."

Obraz Rogliča in preostalih kolesarjev nazorno kaže, kako težko je bilo na zaključnem vzponu. Foto: Unipublic/Cxcling/Jose Carlos Diaz

"Bolje se počutim, trpel sem tudi že ob manjših naklonih. Na koncu je bilo kar v redu. Ko me je ujel Mas, je bilo že težko. Je v zelo dobri formi in se zelo dobro vozi. Kot sem rekel, včasih pridobiš, včasih izgubiš, z glavo skozi zid pa ne moreš. Zadovoljen sem," je še zaključil slovenski as glede predstave Masa. V zadnji teden Vuelte se podaja z zaostankom 43 sekund za O'Connorjem. Tretji Mas ima pribitek 2:23, Richard Carapaz (EF Education First) na četrtem 2:44, medtem ko Mikel Landa (Soudal Quick-Step) – njegovi moštveni kolegi so lep čas narekovali tempo v glavnini - za rdečo majico zaostaja že več kot tri minute.

"Roglič je bil impresiven"

"Bil sem optimističen, očitno pa sem dokazal vsem, da lahko tudi v takšni etapi obdržim rdečo majico. Za mano je kar dober dan, čeprav sem ga malce na koncu pokvaril. To je bil najtežji zaključek vzpona, ki sem ga kdajkoli odpeljal. Bilo je grozno," je organizatorjem dejal O'Connor.

Na zaključnem vzponu je trpel tudi Ben O'Connor. Foto: Guliverimage

"Le en napad je bil, Roglič je bil impresiven, nato pa je šlo mož na moža do konca vzpona. Videti je bilo, kot da ne gremo nikamor. Zaradi megle se je komaj kaj videlo. Bilo je obupno. Še vedno vodim, zato vzamem teh 43 sekund, v torek pa gremo naprej proti Covadongi," je še dodal 28-letni Avstralec, ki rdečo majico nosi vse od zmage v šesti etapi.

V ponedeljek bo sledil dan premora, že v torek pa nova preizkušnja za tiste, ki jih zanima skupna zmaga na Dirki po Španiji. Pred seboj bodo imeli 181,5 km dolgo gorsko etapo, ki bo vsebovala dva kategorizirana gorska cilja I. kategorije, povsem za konec pa ciljni vzpon ekstra kategorije, ki ga je že omenil O'Connor. Vzpon na Covadongo bo dolg 12,5 kilometra in bo imel 6,9-odstono povprečno naklonino – na določenih predelih bo naklon tudi 16-odstoten.