Primož Roglič prejel kazen!

Komisarji Dirke po Španiji so kaznovali slovenskega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča z 20 sekundami pribitka, prejel je tudi finančno kazen. Razlog? Ko je zamenjal kolo in lovil priključek do glavnine, se je vozil za ekipnim avtomobilom in izkoriščal zavetrje. Kazen sta prejela še dva kolesarja ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe in športni direktor. V skupnem seštevku Roglič po novem za vodilnim Benom O'Connorjem zaostaja 1:03.

Drama na Vuelti se stopnjuje iz dneva v dan. Ko je že kazalo, da je Primož Roglič v 15. etapi z brutalnim zaključkom na Cuitu Negru odščipnil vodilnemu Benu O'Connorju 38 sekund in je v skupnem seštevku za njim zaostajal le še 43 sekund, so udarili na plan komisarji Dirke po Španiji.

Slovenski kolesar se je pred ciljnim vzponom odločil za menjavo kolesa, ki je pripravljeno za najstrmejše dele. Ko je po menjavi lovil priključek do glavnine, je imel pomoč dveh moštvenih kolegov, prav tako pa se je peljal za ekipnim avtomobilom.

In ker se je preveč časa vozil za njim, so ga komisarji dirke kaznovali s pribitkom 20 sekund. Verjetno so ob tem upoštevali, da Roglič ni imel dejanskih težav s kolesom, ampak se je odločil za taktičen manever. Kazen 20 sekund sta dobila tudi Daniel Martinez in Roger Adria. Obenem so vsem vzeli še 15 točk za lestvico Mednarodne kolesarske zveze (Uci) ter jih oglobili z 200 švicarskimi franki (213 evrov).

Komisarji so kaznovali tudi športnega direktorja ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Shana Archbolda s 1600 evri kazni zaradi "kršitve pravil in smernic, ki se navezujejo na vozila med dirko", navaja spletni portal Cyclingnews.com.

Čeprav kazen ni odločilna v boju za skupno zmago na dirki, pa prinaša določen udarec za našega kolesarja. Po novem je tako danes v primerjavi z O'Connorjem pridobil 18 sekund, v skupnem seštevku pa zdaj zaostaja 1:03. Enric Mas ima na tretjem mestu za Rogličem pribitek 1:20, Richard Carapaz na četrtem mestu dodatnih 19 sekund več.

V ponedeljek je na Vuelti prost dan, v torek pa kolesarje čaka nova izjemno težka gorska etapa, ki bo imela ciljni vzpon ekstra kategorije.

Kaj se je sicer dogajalo na zaključnem brutalnem vzponu med favoriti Veliki zmagovalec etape je postal španski junak Pablo Castrillo (Equipe Kern Pharma), ki je v zaključku brutalnega vzpona premagal Aleksandra Vlasova (Red Bull - BORA - hansgrohe). V ozadju smo v skupini favoritov za rdečo majico najprej na najtežjem delu videli, kako je Nemec Florian Lipowitz potegnil naprej moštvenega kolega Primoža Rogliča (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki se je nato odpeljal vsem osrednjim tekmecem. Ker je pred zaključnim vzponom še zamenjal kolo, ki je bilo bolj prilagojeno za neizprosen zaključek dneva, je bilo pričakovati, da se bo njegov naskok povečeval. Veliko veselje Pabla Castrilla. Foto: Sprint Cycling Agency Napad se mu ni izšel kot tisti v 13. etapi. Priključil se mu je Enric Mas (Movistar), ki se je nato celo nekoliko odpeljal naprej, a ga je Rogla povsem v zaključku ujel. Za njima je v cilj prišel mladi danski nadarjeni kolesar Mattias Skjelmose (Lidl Trek). Roglič trpel, a se bolje počuti Negotovost v zelo meglenem ciljnem delu je obstajala glede zaostanka vodilnega na dirki Bena O'Connorja (Decathlon AG2R). Na koncu je ura pokazala, da sta mu odvzela novih 38 sekund, a mu jih je po prejeti kazni le Mas. Obraz Primoža Rogliča jasno kaže, kako težko je bilo na zadnjem vzponu. Foto: Unipublic/Cxcling/Jose Carlos Diaz Kako težko je bilo na brutalnem klancu, daje jasno vedeti prva izjava Rogliča za Eurosport po prihodu v cilj: "Ne vem, koliko smo izgubili v primerjavi z rdečo majico. Spredaj je bil?" Ko mu je novinar dejal, da je bil O'Connor za njim, je pristavil: "Dobra predstava. Bolje je pridobiti kot kaj izgubiti. Vesel sem. Na koncu je bilo strmo. Mučil sem se, a je bilo dobro." "Bolje se počutim, trpel sem tudi že ob manjših naklonih. Na koncu je bilo kar v redu. Ko me je ujel Mas, je bilo že težko. Je v zelo dobri formi in se zelo dobro vozi. Kot sem rekel, včasih pridobiš, včasih izgubiš, z glavo skozi zid pa ne moreš. Zadovoljen sem," pa je še zaključil slovenski as glede predstave Masa.

