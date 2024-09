Roglič niti ni želel etapne zmage, vendar ga moštveni kolegi niso poslušali

"Zjutraj sem rekel, da ne potrebujemo etapne zmage, a nekaj mojih kolegov, ne bom govoril o imenih, se je odločilo, da me ne bo poslušalo, in si zaželelo narekovati tempo. Na koncu sem se moral sprijazniti s tem in smo šli na polno," je v cilju 19. etape še razkril kapetan moštva Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič.

Rdeči biki so cel dan nadzorovali dogajanje, v etapi so povsem zagospodarili in na zaključnem vzponu dneva kar trije ušli skupini z rdečo majico. Rogliča sta v ciljni klanec pospremila še Aleksandr Vlasov in Daniel Martinez, njun tempo pa je bil tako hud, da mu preostali favoriti za skupno zmago sploh niso mogli slediti.

Rogliču bi lahko sledili le Tadej, Jonas ali Remco

"Redko kdo bi danes lahko sledil tempu BORE, morda le Tadej, Jonas ali Remco (Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, op. p.). Meni se je uspelo Rogliču približati na 20 sekund, več pa ne," je v cilju priznal tudi španski as Enric Mas (Movistar), ki je edini poskušal slediti slovenskemu asu, a se še pred ciljno črto povsem iztrošil in na koncu predse spustil še Francoza Davida Gauduja (Groupama - FDJ) ter Danca Mattiasa Skjelmoseja (Lidl - Trek).

"Jutri je še ena zahtevna etapa, sam vedno dirkam na zmago, jasno pa je, da bo proti takšnemu Primožu izjemno težko," je še povedal Mas, ki v skupnem seštevku zaseda tretje mesto in ima 26 sekund zaostanka za Avstralcem Benom O'Connorjem ter 2:20 za vodilnim Rogličem.

Zasavec je spet v rdečem. Foto: Reuters

Avstralec zlomljen: Takšna je očitno realnost

O'Connor je po 13 dneh slekel rdečo majico vodilnega na dirki, danes je v cilj prišel na 12. mestu, 1:49 za Rogličem. "Na koncu sem bil precej zlomljen. V resnici sem se do polovice klanca počutil precej dobro, nato pa me je pobralo. Nisem bil presenečen, vseeno pa nisem pričakoval, da bom na koncu tako slab. Vse je bilo zelo povprečno, če sem iskren, ampak takšna je očitno realnost," je povedal izčrpani Avstralec.

Slovenec opozarja: Dirka še ni odločena

Roglič je tekmecem zadal bržčas odločilen udarec in je naredil velikanski korak proti svoji četrti zmagi na Vuelti, a povsem v svojem slogu Zasavec ostaja previden. "Dirka še ni odločena, jutri je na sporedu še kraljevska etapa, ta bo zagotovo super težka, pa tudi na zaključnem kronometru v Madridu bo treba imeti dobre noge, saj bo to še en odločilen dan," je razlagal v mikrofon prireditelja dirke.

Po šesti etapi, v kateri je za O'Connorjem zaostal več kot šest minut in pol, v skupnem seštevku pa skoraj pet minut, je v nadaljevanju dirke vztrajno zmanjševal zaostanek in pred današnjo etapo za Avstralcem zaostajal vsega pet sekund. "Zadovoljen sem, zaostajal sem že pet minut, zadovoljen sem s svojo formo in delom fantov v ekipi," je še povedal Kisovčan, ki je danes slavil svojo 87. profesionalno zmago, 11. etapno na španski Vuelti.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: