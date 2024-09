Primož Roglič je na predzadnji etapi 79. Dirke po Španiji še povečal vodstvo v skupnem seštevku in ima zdaj 2:02 prednosti pred Avstralcem Benom O'Connorjem. So pa imeli v njegovi ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe danes številne težave, odstopili so kar trije kolesarji, Kolumbijec Daniel Martinez, Nemec Nico Denz in Avstrijec Patrick Gamper. Šlo naj bi za zastrupitev s hrano.

Že pred 20. etapo letošnje Vuelte so se kolesarji moštva Red Bull - BORA - hansgrohe brez ustavljanja zapeljali mimo novinarjev v mešani coni, ki so tako ostali brez izjav, med naporno 174 kilometrov dolgo preizkušnjo s kar sedmimi kategoriziranimi klanci in več kot pet tisoč višinskimi metri pa se je izkazalo, da imajo v nemško-avstrijski ekipi resnejše težave.

Že na prvih klancih napornega dne sta stik z glavnino izgubila Daniel Martinez in Rus Aleksandr Vlasov, ki sta bila Rogličeva najpomembnejša pomočnika na včerajšnji 19. etapi. Martinez je nato kmalu odstopil, Vuelto pa sta predčasno zaključila še Nico Denz in Patrick Gamper.

V pogovoru za Eurosport je težave po etapi potrdil tudi Španec Roger Adria, ki se je danes znašel v vlogi Rogličevega pomočnika. "Da, virus ali nekaj takšnega razsaja v ekipi. Moral sem nadomestiti Vlasova in Danija, imel sem dober dan in vesel sem, da sem bil v pomoč Primožu," je povedal legendarnemu rojaku Albertu Contadorju.

Zastrupitev s hrano? "Z mano je vse v redu."

Šlo naj bi za zastrupitev s hrano ali celo okužbo s salmonelo, je poročala španska televizija TVE. Neimenovanega člana moštva naj bi morali celo odpeljati v bolnišnico. Zaskrbelo nas je za Rogliča, ki pa je kljub kaosu v svoji ekipi etapo opravil odlično in celo povečal vodstvo v skupnem seštevku.

"Ekipa trenutno ni najbolje, ampak vsi so dali vse od sebe, zato jim izrekam veliko spoštovanje. Dali so vse, kar so še imeli," je v izjavi na spletni strani Vuelte dejal 34-letni Kisovčan, ki se mu nasmiha še četrto zmagoslavje na španski pentlji. "Na srečo je trenutno z mano vse v redu, za mano pa je lep dan. V vseh treh tednih smo opravili res ogromen posel, a zdaj moramo postaviti še piko na i," je še dodal zmagovalec štirih tritedenskih dirk, ki je lani dobil tudi italijanski Giro.

"Ni še konec!"

A izkušeni slovenski šampion, ki je imel v karieri nemalo nesreče in je tudi letošnji Tour zaradi padca končal predčasno, opozarja, da bo konec šele, ko jutri varno in dovolj hitro pripelje v cilj 24,6 kilometra dolgega zaključnega kronometra v španski prestolnici. "Moramo počakati, vendar smo še dan bližje končnemu slavju. Vse gre v pravo smer, a nas jutri čaka še en dan za premike v skupni razvrstitvi. Vedno poudarjam, da nisem strokovnjak za vožnjo na čas, moram pa dati vse od sebe."

A Roglič bo tudi jutri med glavnimi favoriti za etapno zmago, v poklicni karieri je zmagal že na 18 posamičnih kronometrih, tudi na tistem pred tremi leti v Tokiu, ki mu je prinesel zlato olimpijsko medaljo. Jutri mora ubraniti dobri dve minuti prednosti pred O'Connorjem, 2:11 pred domačim adutom Enricom Masom (Movistar) in okrogle tri pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education - Easy Post).

Vsi trije so bili na pol krajšem uvodnem kronometru letošnje dirke v Lizboni veliko počasnejši od Zasavca, ta je tedaj zaostal le za Američanom Brandonom McNultyjem, Čehom Mathiasom Vackom, Belgijcem Woutom van Aertom, Švicarjema Stefanom Küngom in Maurom Schmidom, Italijanom Edoardom Affinijem in Britancem Joshuo Tarlingom.

