Primož Roglič ostal brez treh pomočnikov, a še povečal prednost v skupnem seštevku

Primož Roglič ima zdaj v skupnem seštevku Dirke po Španiji dve minuti in dve sekundi prednosti pred Avstralcem Benom O'Connorjem (decathlon AG2R La Mondiale), ki je bil danes šesti. Na tretjem mestu ostaja Enric Mas z 2:11 zaostanka za 34-letnim Kisovčanom.

Etapno zmago je slavil Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla), ki je napadel na zadnjem klancu na Picon Blanco (7,9 km/9,1 %), a ni bil nevaren v skupnem seštevku. Kljub kasnejšim napadom v ozadju je 28-letni Irec zdržal in slavil peto zmago v karieri in drugo na tej Vuelti.

79. Vuelta se bo jutri končala s 24,6 kilometra dolgim ravninskim kronometrom v Madridu. Roglič mora le ubraniti veliko prednost in se bo po letih 2019, 2020 in 2021 še četrtič v karieri veselil zmagoslavja na španski pentlji ter na večni lestvici ujel rekorderja te dirke, Španca Roberta Herasa.

Dirka po Španiji, potek 20. etape:

Cilj: Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla) je zmagovalec kraljevske etape. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je v cilj prišel na tretjem mestu, za Špancem Enricom Masom (Movistar) in je obdržal veliko prednost v skupnem seštevku dirke.

1,3 km do cilja: Dunbar vztraja v vodstvu, a le nekaj deset metrov pred Rogličem, Masom, Lando, Carapazom in Gaudjem.

2 km do cilja: Eddie Dunbar vodi, sledi mu David Gaudu, približujejo pa se jima še Roglič, Mas, Carapaz in Berrade. Ben O'Connor se še trudi in vozi kakšnih 14 sekund za Rpgličevo skupino.

2,5 km do cilja: Pospešili so Carapaz, Mas in Roglič, lovijo Berradeja, Gauduja in Dunbarja, Sivakovu so medtem pošle moči.

3 km do cilja: Berrade in Gaudu sta se malce oddaljila Rogličevi skupini, Dunbar in Sivakov še vodita.

3,5 km do cilja: Dunbar je ujel vodilnega Sivakova, kolesarja imata le nekaj metrov prednosti pred skupino z Rogličem, to je spet ujel tudi Ben O'Connor, malce je zaostal Mattias Skjelmose.

4 km do cilja: Na čelu skupine favoritov je zdaj Roglič, sledijo mu Mas, Carapaz, Landa in Gaudu, pred njimi sta le še Dunbar in Sivakov. Rus s francoskim potnim listom ima le še 22 sekund prednosti.

4,9 km do cilja: V napad je iz skupine favoritov skočil Eddie Dunbar (Jayco AlUla) in zdaj vozil 36 sekund za Sivakovom (UAE Emirates), ima pa Irec le majhno prednost pred skupino z rdečo majico.

5,7 km do cilja: Na čelu skupine favoritov je zdaj Florian Lipowitz, Sivakov še vztraja 39 sekund pred zasledovalci. Skupina favoritov pa je že močno okrnjena, v njej so le še Landa, Skjelmose, O'Connor, Mas, Carapaz, Gall, Gaudu, Dunbar in Berrade.

6 km do cilja: Roger Adria se je izčrpal, Primož Roglič zdaj kar sam vodi skupino favoritov, v tej se skriva še en njegov pomočnik, Florian Lipowitz. Pavel Sivakov ima še 39 sekund prednosti pred zasledovalci.

8 km do cilja: Začel se je zaključni vzpon dneva, Pavel Sivakov ima še 51 sekund prednosti pred skupino favoritov, v tej ima Roglič ob sebi še dva pomočnika, Lipowitza in Adrio.

12 km do cilja: Rogličev moštveni kolega Roger Adria vleče skupino favoritov, Pavel Sivakov pa ima že 1:16 prednosti, kolesarji se hitro približujejo začetku zadnjega klanca dneva, Picon Blanco (I. kategorija, 8 km, 9 %).

Pojavljajo se govorice, da so se nekateri kolesarji v Red Bull - BORI - hansgrohe zastrupili s hrano, Daniel Martinez in Nico Denz sta že odstopila z Vuelte, Aleksandr Vlasov je danes šibak, Primož Roglič pa očitno nima večjih težav. Odstopil je tudi Avstrijec Patrick Gamper.

17 km do cilja: Pavel Sivakov (UAE Emirates) zdaj vozi minuto pred skupino favoritov z rdečim Rogličem.

25 km do cilja: Pavel Sivakov je osvojil gorski cilj Los Tornos in z njim šest bonifikacijskih sekund, Jay Vine je osvojil dve točki in prevzel vodstvo v seštevku za pikčasto majico. Sledi dolg spust, nato pa zaključni vzpon na Picon Blanco.

Izidi gorskega cilja, Puerto de Los Tornos:

1. Sivakov 10 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Mas 6/4

3. Adria 4/2

4. Vine 2

5. Carapaz 1

28 km do cilja: Sivakov vodi z 20 sekundami prednosti pred skupino favoritov, v tej za Rogliča skrbita Florian Lipowitz in Roger Adria in pokrivata napade.

30 km do cilja: Skjelmosejeva skupina je ujela skupino z rdečim Rogličem, v napad pa je skočil Pavel Sivakov (UAE Emirates). Roglič ni reagiral in le pazi na največje tekmece v skupnem seštevku.

32 km do cilja: Skupina z rdečo majico je ujela Vina in Bartheta, zdaj vozi 20 sekund pred skpino z Adamom Yatesom Mattiasom Skjelmosejem, Einerjem Rubiem, Cristianom Rodriguezom, Guillaumom Martinom.

35 km do cilja: Na klancu je glavnina razpadla, Soudal Quick Step je navil tempo za Mikela Lando, Primož Roglič ima ob sebi še dva pomočnika, Nemca Floriana Lipowitza in Španca Rogerja Adrio. V skupini favoritov so še Ben O'Connor, Enric Mas, Richard Carapaz, Eddie Dunbar, Felix Gall, Pavel Sivakov, Urko Berrade. V vodstvu vztrajata le še Jay Vine in Clement Barthet, imata pa le še 24 sekund prednosti pred zasledovalci.

36 km do cilja: Marc Soler je popustil v vodulni skupini, kar pomeni, da bo pikčasto majico najverjetneje predal moštvenemu kolegu Jayju Vinu, ki mora na Puertu de Los Tornosu le osvojiti eno točko. Glavnina se je čelu dirke približala na 42 sekund.

39 km do cilja: Jay Vine, Marc Soler, Clement Barthet, Marco Frigo in Pavlo Castrillo so se skupaj pognali v klanec Portillo de los Tornos, 1:20 pred glavnino.

Iz Rogličeve Bore je prišla še ena slaba novica, z dirke je odstopil še Nemec Nico Denz. Očitno v ekipi razsaja neka viroza, le upamo lahko, da je z Rogličem vse v najlepšem redu.

48 km do cilja: Soler in Barthet imata v vodstvu nekaj sekund prednosti pred Vinom, Frigom in Castrillom, glavnina pa vztrajno zmanjšuje zaostanek in zdaj vozi le še 1:36 za čelom dirke. Še devet kilometrov je do začetka naslednjega klanca, Puerta de Los Tornosa (I. kategorija, 11,2 km, 5,8 %).

60 km do cilja: Marc Soler (AUE Emirates) je Portillo de la Sia prečkal 41 sekund pred Jayjem Vinom (UAE Emirates) in 2:23 pred glavnino. Španec in Avstralec sta zdaj izenačena v seštevku najboljšega hribolazca Vuelte, oba imata 76 točk.

Izidi gorskega cilja, Portillo de la Sia:

1. Soler 5 točk

2. Vine 3

3. Frigo 1

63 km do cilja: Soler zdaj vozi 37 sekund pred četverico zasledovalcev in 2:36 pred glavnino, na čelu katere tempo diktira ekipa Soudal – Quick Step.

67 km do cilja: Začel se je že vzpon na Portillo de la Sia (II. kategorija) in Soler je spet skočil v vodstvo.

68 km do cilja: Po spustu je v vodstvu peterica, Jay Vine, Mars Soler, Clement Barther, Marco Frigo in Pablo Castrillo, ima pa 2:55 prednosti pred glavnino.

79 km do cilja: Marc Soler je prvi prečkal Portillo de Lunada in osvojil deset točk, Jay Vine jih je s 27 sekundami zaostanka za moštvenim kolegom osvojil šest. V razvrtitvi za pikčasto majico ima Avstralec še dve točki prednosti pred Špancem. Glavnina je medtem ujela še Tejado in vozil 3:32 za čelom dirke.

Medtem je prišla slaba novica iz tabora Red Bulla – BORE – hansgrohe, Kolumbijec Daniel Martinez je odstopil z dirke, Primož Roglič pa je tako ostal brez enega ključnih pomočnikov. Vse kaže, da je Martinez zbolel, že pred časom je izgubil stik z glavnino, slab dan pa ima tudi Rus Aleksandr Vlasov. Prav ta kolesarja sta včeraj Rogliču pomagala do veličastne zmage na zaključnem klancu 19. etape.

Izidi gorskega cilja Portillo de Lunada (I. kategorija):

1. Soler 10 točk

2. Vine 6

3. Frigo 4

4. Castrillo 2

5. Berthet 1

82 km do cilja: Vinu in Berthetu sta se na klancu pridružila še Frigo in Castrillo, četverica pa zdaj lovi Solerja, ki ima slabe pol minute prednosti. Glavnina vozi 3:40 za čelom dirke.

87 km do cilja: Soler se je z novim skokom spet otresel moštvenega kolega Vina in tudi Bartheta, do vrha Portilla de Lunade ima še osem kilometrov.

90 km do cilja: Solerju in Barthetu se je v vodstvu pridružil še Vine, trojica pa ima zdaj že pol minute prednosti pred Frigom, Moniquetom, Canalom, Haigom, Championom, Tejado in Castrillom in 3:40 pred zdaj že močno razredčeno glavnino.

92 km do cilja: Marc Soler je pospešil v vodilni skupini in jo raztrgal, ta njim se je podal le Clement Barthet, malce so zaostali Vine, Canal in Haig, še nekaj več Frigo, Moniquet, Champion, Tejada in Castrillo. Začel se je že vzpon prve kategorije na Portillo de Lunada (14 km, 6 %). Na tem bo za zmagovalca na voljo 10 gorskih točk. Zaostanek glavnine je padel pod štiri minute.

98 km do cilja: Jay Vine je dobil še tretji gorski cilj, medtem je glavnina pogoltnila še Asgreena in vozi slabe štiri minute za vodilno deseterico. Roglič se v glavnini vozi za ekipama Movistar (Enric Mas) in Decathlon AG2R La Mondiale (Ben O'Connor) ter pazi na največja tekmeca v skupnem seštevku.

Vine ima zdaj v seštevku za pikčasto majico šest točk prednosti pred Solerjem.

Izidi gorskega cilja, Alto del Caracol (II. kategorija):

1. Vine 5 točk

2. Soler 3

3. Berthet 1

104 km do cilja: Isasa in Bittner sta spet v glavnino, Roglič se je v tej pomaknil nekoliko nazaj, vodilna deseterica ima zdaj še dobre štiri minute prednosti pred glavnino in 3:40 pred Asgreenom. Ima pa Red Bull – BORA – hansgrohe nekaj težav, za glavnino sta zaostala Daniel Martinez in Aleksandr Vlasov, dva od ključnih Rogličevih pomočnikov na klancih. To bi utegnila biti težava za Zasavca na zaključnem vzponu.

108 km do cilja: Vzponi si sledijo eden za drugim, kolesarji se že vzpenjajo na Alto del Caracol (II. kategorija), prednost ubežnikov pa je spet nekoliko padla in zdaj znaša 5:25. Na čelu glavnine so kolesarji moštva Ineos Grenadiers, medtem ko Primož Roglič mirno kolesarji v ospredju obkrožen z moštvenimi kolegi iz Red Bulla - BORE - hansgrohe.

117 km do cilja: Jay Vine je dobil še drugi gorski cilj dneva in vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki povečal na štiri točke, zdaj jih ima 62, Marc Soler pa 58. Vodilna deseterica zdaj vozi že dobrih šest minut pred glavnino, pa dobre štiri pred Asgreenom in slabih pet pred Bittnerjem. Nekaj prednosti pred glavnino si je privozil še Španec Xabier Isasa (Euskatel – Euskadi).

Izidi gorskega cilja, Ouerto de la Braguia:

1. Vine 3 točke

2. Castrillo 2

3. Soler 1

122 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Puerto de la Braguia, vodilna deseterica ima že več kot pet minut prednosti pred glavnino, iz te pa sta skočila še Pavel Bittner (DSM - firmenich PostNL) in Kasper Asgreen (Soudal - QuickStep), ki imata slabe pol minute prednosti.

V ubežni skupini je nosilec pikčaste majice najboljšega hribolazca na dirki Španec Marc Soler, ki je omel pred današnjo etapo na računu 57 točk, le eno več od Avstralca Jayja Vina, ki pa je dobil prvi gorski cilj in prevzel virtualno vodstvo v tem seštevku. Bitka za pikčasto majico bo danes zanimiva vse do konca.

135 km do cilja: Prednost desetih ubežnikov je na vzponu narasla na 3:50.

Rezultati gorskega cilja na Las Estacas de Trueba:

1. Jay Vine (UAE Team Emirates), 3 točke

2. Pablo Castrillo (Kern Pharma), 2 točki

3. Marco Frigo (Israel Premier Tech), 1 točka

150 km do cilja: V begu je trenutno deseterica kolesarjev, Jay Vine (UAE Team Emirates), Marc Soler (UAE Team Emirates), Clement Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale), Marco Frigo (Israel Premier Tech), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Carlos Canal (Movistar), Jack Haig (Bahrain Victorious), Thomas Champion (Cofidis), Harold Tejada (Astana Qazaqstan) in Pablo Castrillo (Kern Pharma), ki ima 34 sekund prednosti pred glavnino. Pred kolesarji je prvi vzpon dneva.

162 km do cilja: Glavnina je do zdaj hitro izničila vse poskuse pobegov in ostaja skupaj

169 km do cilja: Takoj ob uradnem začetku etape sta se v beg podala Enzo Leijnse (DSM-Firmenich-PostNL) in Kasper Asgreen (T-Rex Quick-Step), ki imata deset sekund prednosti pred glavnino.

13.07: Kolesarji so se podali na 172 km dolgo kraljevsko etapo letošnje Dirke po Španiji. Primož Roglič po izjemni petkovi predstavi danes vozi v rdeči majici vodilnega.